صفقات بـ 46 مليار دولار.. هذه حصيلة منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

كشف منظمو منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، آخر أيام نسخته الـ26، أهم نتائج هذا الحدث الاقتصادي الكبير، والذي شارك فيه الرئيس عبد المجيد تبون.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن مستشار الرئيس الروسي والسكرتير التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أنطون كوبياكوف قوله في مؤتمر صحفي، إن “حصيلة منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي عقود وصفقات بقيمة 3.860 تريليون روبل”. حوالي 46 مليار دولار.

وتم إبرام 43 اتفاقية مع ممثلي شركات أجنبية، بما في ذلك شركات من إيطاليا وإسبانيا وقال إن المنتدى المنعقد في نسخته الـ26 شهد مشاركة 17 ألف مشارك من 130 دولة و150 شركة من 25 دولة غير صديقة.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن منتدى هذا العام تميز بوجود محرك نمو جديد، حيث أصبح المنتدى مركزا للتطور. ولفت إلى أن المنتدى شهد مشاركة فعالة من الجزائر والامارات، حيث زار رئيسا البلدين الحدث الاقتصادي الكبير.

وعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 يونيو 2023، وبحث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، حيث يعقد حضوريا مع مراعاة قواعد الوقاية الصحية باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة.