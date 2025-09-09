صفقات لآخر دقيقة… وأرقام تفوق التوقعات!

اختتام النسخة الرابعة لمعرض التجارة الإفريقية البينية هذا الأربعاء:

توقيعات لقطاع السيارات مع “فاو” و”بايك” و”شيري”… و”سيم” للدراجات وقطع الغيار

عرض الحصيلة النهائية وتكريم الأجنحة وإطلاق عرض ثقافي جزائري في اليوم الأخير

بوطالبي لـ”الشروق”: هذه أهم الصفقات ونتوقع تجاوز 10 مليار دولار

تختتم بالجزائر العاصمة، الأربعاء 10 سبتمبر 2025، فعاليات النسخة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (إياتياف 2025)، وشهد اليوم ما قبل الأخير سباقا سريعا لتوقيع العقود في كل الأجنحة والقطاعات، من الطاقة والصناعات الثقيلة إلى الصناعات الغذائية والتكنولوجيا، ومواد البناء، مرورا بقطاع السيارات والشاحنات الذي خطف الأضواء بعقود تصدير وتصنيع بارزة مع شركاء من إفريقيا وآسيا، وبروز علامات “فاو” و”بايك” و”شيري” و”سيم” وعلامات أخرى للمناولة وقطع الغيار.

وقد تحوّل المعرض في ساعاته الأخيرة إلى ورشة اقتصادية مفتوحة، حيث تواصلت المفاوضات حتى الدقائق الأخيرة، وسط توقعات بأن تفوق الحصيلة النهائية الأرقام المعلنة سلفا.

وسيكشف الحفل الختامي مساء الأربعاء، الممتد من الثانية إلى الرابعة مساءً، عن ثمار هذه النسخة الهامة لـ”إياتياف”، مع تكريم أفضل الأجنحة، وإطلاق عرض ثقافي جزائري يعكس موقع البلاد كقلب نابض للتجارة والاستثمار في القارة.

صفقات للتصدير والبناء والسيارات والغيار والكيمياويات والكهرباء

شهدت فعاليات معرض التجارة البينية الإفريقية (إياتياف 2025)، الذي تحتضنه الجزائر في نسخته الرابعة، زخما كبيرا من توقيعات الاتفاقيات التجارية والاستثمارية تضاعفت في الساعات الأخيرة بعد استكمال المفاوضات وجلسات “بي تو بي”، وعكست التوقيعات القياسية الحضور القوي للصناعة الجزائرية في القارة ورسّخت موقع البلاد كفاعل اقتصادي محوري.

وقد تضمنت اتفاقيات في مواد البناء والصناعات الكيمياوية عدة، ففي قطاع مواد البناء، وقّعت شركة توزيع مواد البناء سوديماك، التابعة للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر جيكا، اتفاقية مع شركة إسمنت الشمال الموريتانية لتسويق 360 ألف طن من مادة الكلنكر نحو موريتانيا، منها 120 ألف طن لمصنع نواذيبو و240 ألف طن لمصنع نواكشوط، وذلك بحضور إطارات وزارة الصناعة ومجمع جيكا.

وفي قطاع الصناعات الكيمياوية، أبرمت الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية “أسياس هولدينغ” عشر اتفاقيات مع شركات من السنغال، غينيا كوناكري، تونس، وموريتانيا، لتصدير منتجات تشمل مواد الدهن، التغليف (ورق وكرتون)، البلاستيك، المستلزمات الطبية، مواد التنظيف وصيانة السيارات.

عقود شملت جنوب إفريقيا والتشاد والسنغال ومصر وليبيا وتونس وموريتانيا وآخرين

كما تم إبرام شراكات في التكنولوجيا والصناعة، حيث شهد المعرض توقيع اتفاقية بين الشركة الجزائرية الناشئة إيدي نات وشركة ميت أير للاستثمار الجنوب إفريقية، بقيمة 150 مليون دولار، لتصنيع لواحق السيارات عبر استيراد المواد الأولية وصناعة الكوابل الكهربائية وإعادة تصديرها.

وفي جناح “القصبة”، وقّعت شركة الجيريا هام موتورز، المصنعة للدراجات النارية الجزائرية “سيم”، اتفاقيتين بقيمة 1,2 مليون دولار، الأولى مع شركة ميقاسيكل للتوزيع التونسية لتصدير سبعة أنواع من الدراجات النارية وقطع الغيار، والثانية مذكرة تفاهم مع الشركة العامة للتجهيزات والتوزيع التشادية، تمهيدا لدخول السوق التشادية.

أما في قطاع التكنولوجيا، فقد أبرمت مؤسسة “إيناتل” التابعة لمجمع “إلك الجزائر” عقدا مع الشركة الصينية Fujian Morefun Electronic Technology بقيمة 300 مليون دولار لتزويد نيجيريا بـ 2 مليون جهاز “تي بي أو” للدفع الإلكتروني.

وتميز المعرض أيضا بعقود خاصة بالشاحنات والسيارات وقطع الغيار حيث وقّع هولدينغ “أس أن أس” للحديد والصلب بروتوكولات أولية بقيمة إجمالية 950 مليون دولار مع مؤسسات دولية وإفريقية، تضمنت هذه الاتفاقيات مشاريع استثمار في محاور الري والبنى التحتية مع “السويدي إلكتريك” المصرية، واتفاقيات خدمات الجلفنة والتشكيل مع شركتي SARL HABICARE وSHANXI INSTALLATION GROUP الصينيتين.

كما تم توقيع عقد مع شركة ألجيريا فاو تراك كونستركشن لتوريد مصدات أمامية وخلفية، مصابيح أمامية وخلفية، وحزم كهربائية، إضافة إلى عقد مماثل مع منصور EMGS الجزائر.

“فاو” توقع عقدا لتصنيع هياكل الشاحنات

وشملت الاتفاقيات أيضًا عقد تصنيع هياكل الشاحنات بين الشركة الوطنية “أو أن سي سي” وشركة “فاو” الصينية، واتفاقيات لتمثيل “أنابيب” في أسواق غرب إفريقيا معCFTS SENEGAL، إلى جانب بروتوكول تعاون مع شركة CFTS Sarl السنغالية لإنشاء وحدة إنتاج محلية.

كما وقعت أيضا في اليوم الخامس للمعرض، عدة صفقات بارزة منها اتفاقية تصدير السكر المكرر بين شركة تفاديس فرع مدار القابضة ومؤسسة ليبية بقيمة 180 مليون دولار واتفاقية بين GISB للصناعات الكهربائية وشركة سودانية بقيمة 130 مليون دولار وصفقة بين مجمع سواكري وشريك ليبي لتزويده بالإسمنت بقيمة 51 مليون دولار وست اتفاقيات لمجمع كوندور مع شركات من كوت ديفوار، السنغال، مصر، ليبيا، تونس وموريتانيا بقيمة إجمالية 80 مليون دولار سنويا.

كما وقعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مذكرة إطار مع “السويدي إلكتريك” بقيمة 2,5 مليار دولار لتطوير مشاريع في الصناعات الكهربائية والطاقات المتجددة.

من جهته، أبرم مجمع GISB ELECTRIC الجزائري عقودا تجارية واستثمارية مع مجمع SOGELUX الناشط في السنغال وكوت ديفوار بقيمة 480 مليون دولار، تشمل 300 مليون دولار لتصدير المعدات الكهربائية و180 مليون دولار للاستثمار الصناعي في البلدين.

وعرف المعرض أيضا توقيع عقد “عميمر إينرجي”، إضافة إلى برنامج توقيعات جديدة لشركة “اغرولوغ”، وشركات AQS وIAKM وTOP GLOVES.

وتجاوزت اتفاقيات قطاع السيارات والمناولة للمركبات وقطع الغيار 24 اتفاقية إلى الثالثة مساء من يوم الثلاثاء، وفي السياق، وقعت شركة بايك الجزائر مذكرة تفاهم مع شركة “فيلتكس تريم” لجنوب إفريقيا لإنتاج معدات وتجهيزات السيارات.

صفقات للتصدير والبناء والسيارات والغيار والكيمياويات والكهرباء، كما وقعت شركة شيري اتفاقيات مناولة مع شركات مناولة لقطع الغيار، وذلك بهدف تقليص فاتورة الاستيراد في قطع الغيار ورفع نسبة الإدماج.

ويتعلق الأمر بالشركات المختصة في تصنيع قطع الغيار، وهي كل من”سيتال بريكس حمادو مجموعة ديداكس، بالإضافة إلى فاب كوم” وعقدي مناولة مع “أنابيب” و”سيرتا”.

بوطالبي: “الأرقام مبدئيا تفوق ما تم توقعه”

من جهته، قال أمين بوطالبي، سفير معرض التجارة البينية الإفريقية ورئيس المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير، في تصريح لـ”الشروق”، إن الطبعة الرابعة من المعرض تشهد مستوى غير مسبوق من المشاركة والتنوع في الأجنحة مقارنة بالطبعات السابقة، ما يعكس القفزة النوعية التي حققتها الجزائر في تنظيم هذا الحدث القاري.

وأوضح أن قربه من منظمي الحدث ومتابعته لمجريات التوقيعات جعلانه يلمس حجم الاهتمام الكبير من المستثمرين الأفارقة والدوليين بالسوق الجزائرية، مشيرا إلى أن عدد الاتفاقيات في تزايد متواصل، وسط توقعات بأن تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار، الرقم الذي أعلنه وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق سابقا، حيث ستشمل مجالات الاستثمار والتجارة والتموين.

وأضاف بوطالبي أن معرض هذه السنة “أخذ بعدًا استراتيجيًا جديدًا”، إذ تلقّى طلبات مكثفة لعقد شراكات واتفاقيات في قطاعات مختلفة، أبرزها الصفقات الكبرى لمجمع السويدي وتوسيالي، إلى جانب عقود تخص القطاع العمومي على غرار اتصالات الجزائر، كوسيدار، مدار، تافاديس لإنتاج السكر والقهوة، مجمع بن رحال، وكوندور، مؤكّدًا أن “عدة مجمعات جزائرية تستعد لغزو الأسواق الإفريقية قريبًا وهناك عدد قياسي للعقود”.

وشدّد بوطالبي على أن الجزائر “رسّخت مكانتها كرائدة في تجميع القوى الإفريقية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول القارة”، مضيفًا: “كما قال رئيس الجمهورية في كلمته الافتتاحية، مستقبلنا في إفريقيا، وسنعمل على تعزيز شراكاتنا معها والانفتاح على أسواقها الواعدة”.