صفقات مناولة للمقاولين الشباب مع المجمّعات العمومية

"الشروق" تنشر تفاصيل الاتفاقيات والقطاعات ذات الأولوية

أمرت الحكومة بتمكين الشباب، حاملي مشاريع “أناد”، من توقيع صفقات مناولة مع المجمّعات العمومية، حيث أبرمت بهذا الصدد الوكالة الوطنية لتنمية المقاولاتية لحد الآن 6 اتفاقيات تعاون مع المجمع النفطي سوناطراك، وشركة “ألريم” فرع مجمّع “إيميتال” ومجمع تثمين المنتجات الفلاحية، ومجمّع الصناعات الغذائية واللوجستيك، في حين وقّعت، الخميس، إتفاقين جديدين مع مجمّع “جيتاكس” للنسيج والشركة القابضة “أ سي أس”.

منتجات القطن والورق والبلاستيك والزجاج والمطهّرات في الصدارة

ويكشف مصدر من مصالح الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغّرة أن الاتفاقيات الجديدة ستسمح للشباب المستفيد من قروض التمويل من الحصول على صفقات مناولة مع 31 فرعا لدى الشركة القابضة “أ سي أس”، والتي تعدّ أحد أكبر 3 مجمعات صناعية في الجزائر إلى جانب “المدار” و”جيكا”.

وسيتسنى لحاملي المشاريع الظفر بصفقات في مجال إنتاج القطن والورق والبلاستيك والزجاج المكسّر والصيدليات العمومية والمطهّرات الكحولية والدهن، والديكور والمستلزمات الطبية، واسترجاع النفايات، إلى جانب قيام المجمّع العمومي عبر فروعه بتوفير واستحداث محلّات للشباب.

الجلود والدهن والمستلزمات الطبية والخياطة والديكور مطلوبة

ومعلوم أن الشركة القابضة “أ سي أس”، تتمتع بصحة مالية تجعلها مؤهلة لإتاحة للشباب حاملي القروض المدعّمة الظفر بصفقات مناولة عبر التسجيل لدى مختلف المصالح المعنية “أناد”، وذلك خلافا لبعض المجمّعات العمومية التي تجابه ضائقة مالية، مع العلم أن الفرع الذي يواجه أزمة لدى مجمّع “أ سي أس” هو “طونيك” وتم تسطير برنامج لإعادة بعثه من جديد.

كما سيتم استحداث مختبر تصنيع ذكي يندرج في صلب الاتفاقية الموقعة، الخميس، بين “أ سي أس” والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد”، ويتم التحضير أيضا لتصنيع مطهرات محلية الصنع تقضي على الأزمة التي تشهدها السوق الوطنية في هذه المواد، وتم برمجة لأول مرة إنتاج مطهرات لا تتضمن مواد كيماوية مضرة أو تسبّب حساسية للبشرة، وتحمل المنتجات الجديدة وسم “صُنع في الجزائر”، بالشراكة بين المجمّع العمومي والمناولين الشباب.

مناولات مع 6 أقطاب وصفقات للمصمّمين الشباب مع الأتراك

وبخصوص توقيع الإتفاقية مع مجمّع “جيتاكس” الذي يضم 6 وحدات إنتاجية سيفتح فرصة للمصمّمين الشباب وأصحاب حرفة الخياطة ومنتجي الأحذية والجلود لتوقيع اتفاقيات مناولة لإنتاج ملابس جاهزة جزائرية، وحتى للتعاون مع الأتراك في هذا المجال، وقد يستفيد الشباب حملة المشاريع من عقود تجارية للعمل داخل المصنع.

وكانت “أناد” قد وقعت من قبل اتفاقا مع مجمع تثمين المنتجات الفلاحية، ومجمّع الصناعات الغذائية واللوجستيك، ومع شركة “ألريم” فرع مجمّع “إيميتال”، وأيضا مجمّع “سوناطراك”.

وأصدرت وزارة المؤسسات المصغّرة بيانا تؤكد من خلاله أنه “في إطار المقاربة الاقتصادية للقطاع وتجسيدا للشراكة ما بين القطاع العمومي والخاص وجعل المؤسسات المصغرة فاعلا رئيسيا في النسيج الصناعي الوطني، من خلال المناولة مع كبرى المجمعات العمومية، وقعت الخميس 04 أوت 2022، مع وزير الصناعة أحمد زغدار على ملحق اتفــاقية إطار بين الوزارتين ، يهدف إلى تتميم اتفاقية اطار المبرمة بين مصالحنا و وزارة الصناعة ، بتاريخ 10 جوان 2021”.

وتساهم وزارة الصناعة عبر المجمعات الصناعية والشركات التابعة لها، وفقا لملحق الاتفاقية، بتوفير التجهيزات والمعدات الضرورية للاستثمارات المنشأة من طرف أصحاب المشاريع، بالإضافة إلى تكفل المؤسسات العمومية المتخصصة الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة، بإنجاز هياكل ومحلات لإيواء أنشطة المؤسسات المصغرة، بتمويل من طرف جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، ضمن تكلفة استحداث النشاطات.