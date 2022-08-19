صفقة إنجليزية قد تبقي آدم وناس في نادي نابولي

رفض كل عروض الرحيل التي وصلته سابقا

يتجه الدولي الجزائري، آدم وناس، نجم نابولي للبقاء في النادي الإيطالي قبل أيام معدودة من غلق سوق التحويلات الصيفية في القارة العجوز، دون أن يتوصل إلى أي اتفاق يقضي برحيله إلى أحد الأندية التي طلبت خدماته هذا الصيف، بسبب اختلاف وجهات النظر بينه وبين إدارة نابولي، قبل أي يأتي خبر جديد يعزز هذه الفرضية خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان نادي الجنوب الإيطالي يبحث عن بيع وناس خلال الميركاتو الصيفي الحالي تفاديا لإمكانية مغادرته للفريق مجانا الصيف المقبل مع انتهاء عقده بصفة رسمية، لكن اللاعب الجزائري رفض كل العروض، لا سيما تلك التي أراد بها نابولي إدراجه في صفقات تبادلية دون منحه حرية اختبار وجهته المستقبلية، وتواجد نجم نادي نيس الفرنسي السابق على رادار أندية تورينو وسمبدوريا وأودينيزي ومونزا وساسولو وفيورنتينا وغالاتسراي لكن دون تجسيد فعلي لذلك الاهتمام.

وكشف موقع “نابولي بيو” المختص في متابعة أخبار نادي الجنوب الإيطالي عن إمكانية بقاء وناس في الفريق، إذا نجحت إدارة الرئيس دولاورنتيس في بيع الدولي المكسيكي هيرفينغ لوزانو لنادي مانشستر يونايتد، الذي يعد أحد أبرز المنافسين لوناس على مكانة أساسية في خط هجوم نابولي، وتخطط إدارة النادي الإيطالي لبيع لوزانو، في حال وصول عرض مالي كبير من قبل إدارة “الشياطين الحمر” قبل غلق الميركاتو الصيفي، ومن الخيارات المطروحة لدى إدارة نابولي إبقاء آدم وناس في الفريق حتى شهر جانفي المقبل، خاصة وأنه سيتعاقد في الميركاتو الشتوي المقبل مع النرويجي أولا سولباكن نجم نادي بودو غليمت.