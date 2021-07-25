صفقة التطبيع: أول رحلة طيران مباشرة بين تل أبيب والمغرب

أفادت وسائل إعلام “إسرائيلية”، الأحد، بإقلاع أول رحلة جوية من تل أبيب إلى المغرب عبر شركة الطيران “يسرائير” وهذا بعد توقيع صفقة التطبيع .

وذكرت قناة كان العبرية أن أول رحلة جوية لشركة الطيران الإسرائيلية “يسرائير”، أقلعت من مطار بن غوريون إلى مراكش في المغرب، وبذلك يتم تدشين خط الطيران المباشر بين البلدين.

كما لفتت وسائل الإعلام إلى أن الرحلة الأولى التابعة لشركة “يسرائير” أقلعت في الساعة 08:15 مع حوالى مائة مسافر، ومن بينهم أيضاً صاحب الشركة رامي ليفي الذي سافر مع زوجته وأصدقاء، وبعد ذلك، ستقلع طائرة لشركة العال في الساعة 11:20 في احتفال رسمي يفتتح فيه وزير السياحة يوئيل رزبوزوف خط الرحلات.

ومنذ أيام، ذكرت وسائل إعلام “إسرائيلية” أن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، سيزور المغرب مطلع الشهر المقبل، “لتطويرِ العلاقات بين الجانبين ورفع التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفارات.

وقال لابيد إن “إسرائيل” والمغرب “سيعملان على تدشين تعاون اقتصادي وتكنولوجي وثقافي وسياحي”، مضيفاً أن العلاقات المباشرة هي “مصلحة إسرائيلية من الدرجة الأولى”.

كما أجرى لابيد، اتصالاً مطولاً مع وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، حيث تناولا “العلاقة المباشرة بين الدولتين والشعبين، وهي مصلحة إسرائيلية عليا”.

هذا وشاركت القوات الجوية المغربية، خلال الشهر الجاري، بمناورات “نسيم البحر” إلى جانب قوات الكيان وبمشاركة عدد من الدول وقيادة الولايات المتحدة.

يذكر أن في ديسمبر الماضي، وقعت الرباط وتل أبيب وواشنطن اتفاقاً ثلاثياً تضمن عدة مذكرات تفاهم لإقامة علاقات بين المغرب و”إسرائيل”، وصفه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بأنه “خريطة طريق سيعمل الأطراف الثلاثة عليها خلال المرحلة المقبلة”.