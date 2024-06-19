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رياضة
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صفقة انتقال بلومي إلى مرسيليا قد تصل إلى 10 ملايين أورو

علي بهلولي
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صفقة انتقال بلومي إلى مرسيليا قد تصل إلى 10 ملايين أورو
ح.م

تُبدي إدارة نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي استعدادها لِدفع مبلغ قد يصل إلى 10 ملايين أورو، نظير الاستفادة من خدمات اللاعب الدولي الجزائري محمد البشير بلومي.

جاء ذلك بعد أن قدّم مسؤولو نادي مرسيليا عرضا رسميا إلى إدارة فريق فارينسي البرتغالي، استنادا إلى إذاعة “آر آم سي”. التي أضافت أن صفقة التحويل تتراوح ما بين 5 و10 ملايين أورو، إذا توصّل الناديان إلى اتّفاق بِهذا الشّأن.

وكان المهاجم بلومي (22 سنة) قد غادر نادي غالي معسكر في صيف 2022، وانضمّ إلى فريق فارينسي بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان الحالي، ثمّ حُوّل إلى فئة الأواسط، قبل أن يرتقي إلى صنف الأكابر في صيف 2023. وفي مطلع العام الحالي مُدّد العقد إلى غاية صيف 2027، ما يدلّ على أن نجل أسطورة الكرة الأخضر بلومي نال استحسان إدارة النادي البرتغالي.

وخاض محمد البشير بلومي في الموسم المُختتمة فعّالياته مُؤخّرا، 35 مباراة بِرسم البطولة البرتغالية والكأس المحلّية، مُسجّلا 7 أهداف ومُوزّعا 5 تمريرات حاسمة.

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