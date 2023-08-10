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رياضة

صفقة بلايلي تثير ضجة كبيرة وإدارة المولودية توضح

عمر سلامي
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صفقة بلايلي تثير ضجة كبيرة وإدارة المولودية توضح
ح.م
يوسف بلايلي

أثارت صفقة انتقال بلايلي إلى فريق مولودية الجزائر ضجة كبيرة، في وقت اعتبرت فيه إدارة المولودية أن الأرقام المتداولة بخصوص راتب الدولي الجزائري مبالغ فيها.

وفندت إدارة نادي مولودية الجزائر، في بيان لها، التقارير التي يتم تداولها بشأن منح راتب يفوق المليار سنتيم ليوسف بلايلي، مؤكدة أن الصفقة تمت برعاية من شركة أجنبية.

وأوضحت إدارة “العميد” عبر بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”: “بخصوص ما أشيع عن صفقة يوسف بلايلي، وراتبه، نؤكد أنها أرقام مبالغ فيها بل خيالية، ولذلك فإن إدارة النادي المحترف تفند هذه الأخبار جملة وتفصيلا”.

وأكدت أن هذه الصفقة تعتبر تاريخية وسابقة في البطولة المحترفة، بعد أن تم توفير مصادر تموينها عبر شركة أجنبية عاملة بالجزائر، حيث يتعلق الأمر بممول جديد، ومؤسسة رائدة في مجالها، سيتم الكشف عنها خلال الأيام المقبلة.

ووقع الدولي الجزائري يوسف بلايلي مع مولودية الجزائر في صفقة انتقال حر، ولم تكشف إدارة النادي عن مدة العقد وقيمته.

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