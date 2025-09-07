-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد
في اليوم الرابع لمعرض التجارة البينية

صفقة بنصف مليار دولار لتصدير المعدات الكهربائية الجزائرية إلى غرب إفريقيا

إيمان كيموش
  • 244
  • 0
صفقة بنصف مليار دولار لتصدير المعدات الكهربائية الجزائرية إلى غرب إفريقيا
ح.م

وقعت الجزائر، عبر المجمع الصناعي “جي آي إس بي إليكتريك” بولاية مستغانم، صفقة استراتيجية بقيمة 480 مليون دولار أمريكي مع شركة “سوجيلوكس” الرائدة في كوت ديفوار والسنغال، ويمثلها تامي إبراهيم، فيما يمثل المجمع الجزائري جيلاني كوبيبي بشير.
وتأتي هذه المبادرة على هامش معرض التجارة البينية الإفريقية في طبعته الرابعة في إطار جهود الجزائر لتعزيز التنوع الاقتصادي الوطني وبتوجيهات رئيس الجمهورية.
تشمل الصفقة مجالات التوزيع والتصنيع والتجارة في المعدات الكهربائية بمختلف أنواعها، بهدف تغطية أسواق مجموعة دول غرب إفريقيا على مدى ثلاث سنوات.
كما تنص الشراكة على توسيع شبكة التوزيع لتشمل أكثر من 14 دولة إفريقية، بما يعكس طموحًا مشتركًا لبناء شبكة تعاون صناعية وتجارية واسعة النطاق عبر القارة.
ويعدّ السوق السنغالي بوابة استراتيجية نحو غرب إفريقيا، حيث يحظى المشروع بدعم من هيئة فيزيليك، الفاعل المؤسسي البارز في القطاع الكهربائي بالسنغال، بما يعكس رؤية موحدة بين الفاعلين الخاصين والمؤسساتيين لتطوير صناعة وتجارة إقليمية متكاملة.
وتأتي هذه الشراكة لتعزز قدرة الجزائر على تصدير منتجاتها الصناعية بكفاءة أكبر، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والصناعي مع الدول الإفريقية، مؤكدة أن الاقتصاد الوطني قادر على لعب دور محوري في تطوير الصناعة الإقليمية وتوسيع حضور الجزائر على الخارطة الصناعية للقارة.

مقالات ذات صلة
عقود صيدلانية مرتقبة بقيمة 400 مليون دولار

عقود صيدلانية مرتقبة بقيمة 400 مليون دولار

قمة مصغرة لوكالات ترقية الاستثمار الإفريقية

قمة مصغرة لوكالات ترقية الاستثمار الإفريقية

هذا جديد تصنيع سيارات “فيات” و”هيونداي” و”شيري” في الجزائر!

هذا جديد تصنيع سيارات “فيات” و”هيونداي” و”شيري” في الجزائر!

ثاني أيام معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر: استثمار وابتكار وتكامل إفريقي

ثاني أيام معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر: استثمار وابتكار وتكامل إفريقي

رئيس الجمهورية يأمر بفتح خط جوي تجاري بين الجزائر وتشاد

رئيس الجمهورية يأمر بفتح خط جوي تجاري بين الجزائر وتشاد

2500 مترشحا لمجلس الخبرات الوطنية لصناعة السيارات وقطع الغيار

2500 مترشحا لمجلس الخبرات الوطنية لصناعة السيارات وقطع الغيار

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد