صفقة بنصف مليار دولار لتصدير المعدات الكهربائية الجزائرية إلى غرب إفريقيا

في اليوم الرابع لمعرض التجارة البينية

وقعت الجزائر، عبر المجمع الصناعي “جي آي إس بي إليكتريك” بولاية مستغانم، صفقة استراتيجية بقيمة 480 مليون دولار أمريكي مع شركة “سوجيلوكس” الرائدة في كوت ديفوار والسنغال، ويمثلها تامي إبراهيم، فيما يمثل المجمع الجزائري جيلاني كوبيبي بشير.

وتأتي هذه المبادرة على هامش معرض التجارة البينية الإفريقية في طبعته الرابعة في إطار جهود الجزائر لتعزيز التنوع الاقتصادي الوطني وبتوجيهات رئيس الجمهورية.

تشمل الصفقة مجالات التوزيع والتصنيع والتجارة في المعدات الكهربائية بمختلف أنواعها، بهدف تغطية أسواق مجموعة دول غرب إفريقيا على مدى ثلاث سنوات.

كما تنص الشراكة على توسيع شبكة التوزيع لتشمل أكثر من 14 دولة إفريقية، بما يعكس طموحًا مشتركًا لبناء شبكة تعاون صناعية وتجارية واسعة النطاق عبر القارة.

ويعدّ السوق السنغالي بوابة استراتيجية نحو غرب إفريقيا، حيث يحظى المشروع بدعم من هيئة فيزيليك، الفاعل المؤسسي البارز في القطاع الكهربائي بالسنغال، بما يعكس رؤية موحدة بين الفاعلين الخاصين والمؤسساتيين لتطوير صناعة وتجارة إقليمية متكاملة.

وتأتي هذه الشراكة لتعزز قدرة الجزائر على تصدير منتجاتها الصناعية بكفاءة أكبر، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والصناعي مع الدول الإفريقية، مؤكدة أن الاقتصاد الوطني قادر على لعب دور محوري في تطوير الصناعة الإقليمية وتوسيع حضور الجزائر على الخارطة الصناعية للقارة.