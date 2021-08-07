صفقة تبادلية بين نابولي وفيورنتينا تحسم مستقبل وناس

الدولي الجزائري يواصل التعافي من إصابته في الكاحل

تواصل إدارة نادي نابولي الإيطالي البحث عن طريقة لبيع الدولي الجزائري، آدم وناس، من أجل استغلال أموال صفقته في تمويل بعض الصفقات التي تريدها خلال الميركاتو الصيفي الحالي، خاصة بعد أن أكدت بعض المصادر الإعلامية الإيطالية بأن نابولي بحاجة لحوالي 30 مليون يورو للاستجابة لطلبات المدرب، لوتشيانو سباليتي.

وقرر نابولي بيع وناس بسبب تبقي عام واحد في عقده، كما لا يريد تضييعه مجانا الصيف المقبل، ولهذا قرر عرضه للبيع رفقة زميله، جينارو توتينو، من أجل الحصول على مبلغ 30 مليون يورو لتمويل صفقات جديدة، لكن في ظل المشاكل المادية الكبيرة للأندية الإيطالية لم يتحصل نابولي على العرض المناسب بخصوص اللاعب الجزائري، الذي يفضل العودة إلى الدوري الفرنسي بدرجة أكبر.

وقال الصحفي الإيطالي بقنوات “سكاي سبورت”، لوكا ماركيتي، والمختص في أخبار الانتقالات، في تصريحات لـ”راديو مارتي”، إن إدارة نابولي تفكر في صفقة تبادلية لضرب عصفورين بحجر واحد، غلق ملف آدم وناس وجلب أحد اللاعبين الذين يعجبون سباليتي، ويتعلق الأمر بالدولي الشيلي، إيريك بولغار، نجم نادي فيورنتينا الإيطالي، وتابع الحديث عن هذه الصفقة قائلا: “إجراء صفقة تبادلية بين نابولي وفيرونتينا بخصوص وناس وبولغار.. هذا أمر وارد”، ويسعى نابولي لتدعيم صفوفه ببعض اللاعبين الجدد استجابة لمطالب لوتشيانو سباليتي، ويعد خط الوسط من أكثر المناطق التي طالب مدرب روما السابق بتعزيزها.

من جهة أخرى، يواصل الدولي الجزائري، آدم وناس، برنامجه العلاجي للتعافي من الإصابة في الكاحل، التي تعرض لها نهاية الأسبوع الماضي في المباراة الودية أمام نادي بايرن ميونيخ، حيث يكتفي منذ ذلك التاريخ بالعمل على انفراد داخل القاعة، قبل أن يقوم اليوم الجمعة ببعض التمارين الخفيفة الخاصة في الملعب، في وقت لم يتحدد موعد عودته إلى التدريبات الجماعية.