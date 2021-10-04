صفقة تبادلية تقرب محرز من “السيدة العجوز”

أليغري يؤكد أنه قادر على رفع مستوى هجوم جوفنتوس

قد يُفتح الباب أمام الجزائري، رياض محرز، للخروج من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في الصيف المقبل، ويبدو نادي جوفنتوس الإيطالي مستعدا للانقضاض والتعاقد مع اللاعب.

ويمتد تعاقد محرز مع مانشستر سيتي حتى صيف 2023، ويمكن أن يقرر بطل الدوري الإنجليزي أن يضع الجزائري الدولي في قائمة الراحلين بنهاية الموسم الجاري، من أجل الحصول على أي دخل مقابل بيعه، بدلا من احتمالية خسارته بالمجان.

وأكد موقع “كالتشيو ميركاتو ويب” الإيطالي أن رياض محرز من نوعية اللاعبين التي تعجب ماسيمليانو أليغري، المدير الفني لنادي جوفنتوس.

ويرى أليغري بأن محرز لاعب يمتلك الإبداع، ويمكن لبصماته أن تغير المباريات، وأن الجزائري قادر على رفع مستوى هجوم جوفنتوس. ومن أجل التعاقد مع محرز، فإن يوفنتوس مستعد للتضحية بالجناح السويدي ديان كولوشيفسكي، الذي لا يتوافق حتى الآن على الأقل مع تكتيك أليجري. كولوشيفسكي يحظى بإعجاب عدد من أندية الدوري الإنجليزي، ويأتي توتنهام في مقدمتها، لكنه قد يكون حلا يقرب محرز أكثر من جوفنتوس.

ويفكر جوفنتوس في أن يعرض خدمات كولوشيفسكي على مانشستر سيتي من أجل الحصول على محرز في صفقة تبادلية، خاصة وأن قيمة كلا اللاعبين السوقية تبلغ 40 مليون يورو.

مانشستر سيتي قد يفكر بالفعل في خيار ضم اللاعب السويدي، بالنظر إلى إمكانية الحصول على لاعب أصغر في السن، وقد يناسب خطط جوارديولا.

ومنذ بداية منافسات موسم 2021-2022 لعب رياض محرز تسع مباريات بقميص مانشستر سيتي في جميع البطولات، بإجمالي 515 دقيقة لعب. وتمكن الدولي الجزائري من تسجيل أربعة أهداف وصناعة هدفين آخرين، لكنه اكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء أمام ليفربول في قمة الجولة السابعة، التي انتهت مساء الأحد بالتعادل 2-2.