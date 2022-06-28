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رياضة

صفقة تحويل زدادكة تلوح في الأفق

علي بهلولي
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صفقة تحويل زدادكة تلوح في الأفق

يوشك اللاعب الدولي الجزائري حكيم زدادكة أن يُغيّر الوجهة، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ومعلوم أن مدّة عقد المدافع الأيمن زدادكة (27 سنة) مع نادي كليرمون فوت الفرنسي، تنقضي الخميس المقبل.

واقتربت إدارة نادي ليل من تحويل مدافعها الأيمن التركي زكي تشيليك (25 سنة)، إلى فريق روما الإيطالي، بِعقدٍ يمتدّ حتى صيف 2027، وبِمبلغ قيمته 7 ملايين أورو. كما ذكرته تقارير صحفية فرنسية صادرة، الثلاثاء.

وتعني عملية التحويل المُشار إليها، أن مسؤولي نادي ليل الفرنسي سيسدّون الثغرة بِانتداب حكيم زدادكة. وفقا للمصادر ذاتها، التي أوضحت أن الدولي الجزائري كان محلّ متابعة من قبل إدارة فريق ليل منذ فترة ليست قصيرة.

سرّ رقم “20”

وفي مقابلة صحفية أدلى بها لِموقع رابطة الكرة الفرنسية المحترفة بِتاريخ سابق، وعن سرّ ارتداء القميص رقم “20”، سواء مع نادي كليرمون فوت أو المنتخب الوطني الجزائري. أوضح زدادكة، أن رقم “20” هو يوم ميلاد والدَيه، وأيضا يُشير إلى الوسطية بين “25” و”15″، وفسّر كلامه بِأنه من مواليد الـ 30 من ماي (الشهر الخامس)، وشقيقه أبصر النور في الـ 9 من جوان (الشهر السادس). وبِإجراء عملية حسابية، نجد: 30- 5 = 25، و9+ 6 = 15!

وكان حكيم زدادكة قد خاض كامل أطوار مباراة الجزائر وإيران، مساء الأحد الماضي. وهي أوّل مواجهة دولية له بِزيّ “محاربي الصّحراء”.

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