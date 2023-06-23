صفقة عالمية ضخمة تنقل مشروع “توات غاز” إلى “إيني”

عملاق الطاقة الإيطالي يوسع تواجده بالجزائر

وسعت شركة “إيني” الإيطالية تواجدها بالجزائر من خلال منطقة الجنوب الغربي هذه المرة، باستحواذها على أصول شركة “نبتون إينرجي” في مشروع “توات غاز” بولاية أدرار، بعد أشهر من استحواذها على أصول بريتيش بتروليوم البريطانية في حقول عين صالح وعين أمناس الغازية.

في هذا السياق، أعلن العملاق الإيطالي “إيني” شراء مجموعة الطاقة البريطانية “نبتون” المتخصصة في استكشاف وإنتاج المحروقات، التي تمتلك أصولا في مشروع “توات غاز” بولاية أدرار والمتوقف منذ مدة عن الإنتاج.

وأفاد بيان لشركة “إيني” الإيطالية، الجمعة، اطلعت عليه “الشروق”، بأنها توصلت رفقة شركة “فار إينرجي”، لاتفاق يقضي بشراء مجموعة نبتون للطاقة، مشيرا إلى أن الصفقة تتضمن شراء كافة أصول نبتون ماعدا تلك المتواجدة في ألمانيا، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 4.9 مليار دولار.

ونص الاتفاق على تقسيم الصفقة إلى قسمين: تقوم إيني بدفع 2.6 مليار دولار لشراء جميع أنشطة نبتون ماعدا تلك المتواجدة في النرويج، التي ستقوم شركة “فار إينرجي” بشرائها مقابل دفع 2.3 مليار دولار، علما أن “فار إينرجي” هي شركة نرويجية وتعتبر أيضا أحد فروع “إيني” الإيطالية.

وتمتلك “نبتون إينرجي” وفق بيان إيني أصولا في كل من المملكة المتحدة تنتج 15 ألف برميل نفط مكافئ يوميا، وهولندا تنتج 18 ألف برميل نفط مكافئ يوميا، والجزائر من خلال مشروع “توات غاز”، إضافة إلى مصر واندونيسيا واستراليا والنرويج.

ونقرأ في بيان “إيني” أن مشروع “توات غاز” في الجزائر متوقف حاليا عن الإنتاج، وسيتم استئنافه عند استكمال عمليات تحديث منشآت معالجة الغاز، مشيرا أن الإنتاج الإجمالي سيصل حينها إلى 400 مليون قدم مكعب قياسية في اليوم ما يعادل 70 ألف برميل نفط مكافئ يوميا.

ولفت بيان “إيني” التي تعتبر شركة الطاقة الأجنبية الأولى في الجزائر، إلى أن إنتاجها الخاص في الجزائر خلال العام الماضي بلغ 95 ألف برميل نفط مكافئ يوميا، وسيرتفع بعد هذه الصفقة إلى 120 ألف برميل نفط مكافئ يوميا، وشدد على أن الجزائر تحولت إلى مصدر إمدادات أساسي بالغاز للقارة الأوربية.

للإشارة، فإن “إيني” الإيطالية كانت قد أنهت قبل أشهر عملية الاستحواذ بشكل نهائي على أصول شركة بريتيش بتروليوم “بي.بي-Bp” البريطانية في حقول عين صالح وعين أمناس، التي تدار بالشراكة مع سوناطراك و”إيكوينور” النرويجية، بعد أن حصلت على الضوء الأخضر من السلطات الجزائرية.

وذكر بيان لشركة “إيني” حينها أن عملية الاستحواذ التي “أغلقت” بشكل كامل، حصلت على موافقة السلطات الجزائرية المختصة، إضافة إلى هيئة مكافحة الاحتكار الأوروبية “antitrust” كانت حصلت عليها مطلع ديسمبر الماضي.