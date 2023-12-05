صفقة قياسية لنقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

أبرمت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ، صفقة قياسية لنقل المباريات على الصعيد المحلي، بقيمة 6.7 مليارات جنيه إسترليني، لمدة 4 أعوام ابتداء من موسم 2025-2026.

وظفرت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية بهذه الصفقة التي تعادل قيمتها 8.45 مليار دولار، بالحقوق المحلية لبث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، مما سيمكّنها من بث 215 مباراة على الأقل في الموسم.

وضمنت شبكة “سكاي” ضمنت الحصول على 4 من أصل 5 باقات مطروحة، في حين حصلت “تي إن تي سبورتس” على الباقات الأخرى التي تخص 52 مباراة.

وتبلغ القيمة المالية للاتفاق الحالي، الذي يستمر حتى موسم 2024-2025، 5 مليارات جنيه إسترليني على مدار 3 أعوام.