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الجزائر

صفقة لاستيراد العدسات اللاصقة تورّط مسؤولين بالمطار

مريم. ز
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صفقة لاستيراد العدسات اللاصقة تورّط مسؤولين بالمطار
أرشيف

تستعرض محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، في العاصمة نهاية شهر سبتمبر المقبل، وقائع ملف جنائي خطير يخص فضيحة فساد طالت صفقات استيراد مشبوهة لأجهزة حساسة تم جلبها من دولة خليجية، كلفت الخزينة خسائر بمبالغ طائلة، حيث وجهت أصابع الاتهام لعدد من إطارات وأعوان بالجمارك ومسؤولين بالمطار الدولي هواري بومدين.

تحريك الدعوى العمومية في حق المتهمين البالغ عددهم 11 شخصا اغلبهم إطارات بالمطار الدولي، جاءت بعد سلسلة تحقيقات معمقة قادتها الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية بأمن ولاية الجزائر أواخر 2019، عقب اكتشاف تورطهم بعملية تهريب بضاعة مشبوهة قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة وتخص أجهزة حساسة لا يمكن استيرادها من دون رخصة من السلطات المخولة، تمثلت في ألواح رقمية وساعات ذكية وعدسات لاصقة وكاميرات وهواتف محمولة، تم تهريبها نحو الجزائر بطريقة غريبة ومرورها بجهاز سكانير، ثم شحنها بمستودع تابع لشركة الخطوط الجوية دون اخضاعها للرقابة او الفحص.

وأظهرت التحريات الأولية في الملف تورط شركة “زرياب” للتصدير والاستيراد بصفتها شخص معنوي، ستوجه لهم جميعا جناية التقديم العمدي والمشاركة في تقديم معلومات خاطئة يعلم انها قد تعرض سلامة طائرة في الجو للخطر، جنح الاستيراد بتصريح خاطئ، مخالفة التشريع الخاصة بحركة الصرف ورؤوس الأموال من وإلى الخارج، المشاركة في اساءة استغلال الوظيفة، منح مزية غير مستحقة لموظف عمومي قصد الحصول على مزايا غير مستحقة، جنحة استغلال الوظيفة وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.

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