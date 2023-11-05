صفقة لشركة إيطالية في الجزائر بـ250 مليون يورو

تتعلق بسكة الحديد تلمسان-واد تليلات وطريق سيار بالعاصمة

وقعت شركة “كوندوتي” الإيطالية اتفاقا مع المؤسسة الصينية لبناء السكك الحديدية (CRCC)، لتنفيذ مشروعين هامين بالجزائر، الأول يتعلق بخط سكك حديدية عالي السرعة، والثاني لمشروع طريق سيار اجتنابي رابع لفك الخناق المروري عن العاصمة.

وأفاد بيان لشركة “كوندوتي داكوا 1880” الإيطالية أن التوقيع على الاتفاق جرى الجمعة، بالعاصمة روما مع شركة “سي.أر.سي.سي” الصينية، مشيرة إلى أن العقد يقضي على وجه الخصوص بدعم المؤسسة الصينية لشريكها الإيطالي في إنجاز أشغال الهندسة المدنية لخط سكة الحديد الرابط بين تلمسان وواد تليلات بولاية وهران، وأيضا إنجاز شطر من الطريق السيار الاجتنابي الرابع للجزائر العاصمة على طول 34 كيلومترا والذي يمتد حتى ولاية المدية، بقيمة 250 مليون يورو.

وبناء على الاتفاق الموقع، سيكون بمقدور “كوندوتي 1880” والشركة الصينية تطوير مبادرات أخرى بشكل مشترك على الأراضي الجزائرية وفي بلدان أخرى، بما في ذلك بلدان أوروبية، يضيف البيان.

للإشارة، فإن شركة “كوندوتي” الإيطالية سبق لها أن أنجزت مشاريع ضخمة في الجزائر على غرار ميناء جن جن بجيجل، الذي تم بناؤه نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، ويتوفر على أعمق رصيف مينائي في الجزائر.

وتتواجد شركة بناء السكك الحديدية الصينية في أكثر من مائة بلد، وتعتبر رائدا عالميا في مجال الأشغال العامة والسكك الحديدية، برقم أعمال بلغ 150 مليار دولار وتشغل نحو 270 ألف عامل وموظف.