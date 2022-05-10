صفقة هالاند تنهي قصة رياض محرز في مانشستر سيتي

تفوّق على محمد صلاح ورونالدو في الدوري الانجليزي الممتاز

تتجه قصة الدولي الجزائري، رياض محرز، مع نادي مانشستر سيتي الانجليزي إلى النهاية باقتراب النادي السماوي من حسم صفقة النرويجي إيرلينغ هالاند، وهو ما كان يبحث عنه المدرب بيب غوارديولا منذ فترة طويلة، ما يعني حسب وسائل الإعلام الانجليزية اضطرار إدارة السيتي للتخلص من بعض نجومه لتمويل الصفقة، وفي مقدمتهم رياض محرز.

وكانت إدارة النادي الانجليزي تماطلت في تجديد عقد قائد “الخضر” الذي ينتهي صيف عام 2023 بسبب هالاند، وبعد أن توصلت لاتفاق معه ستلجأ إلى بيع محرز هذا الصيف للأندية التي طلبت خدماته، وفي مقدمتها نادي ميلان الإيطالي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، دون نسيان الاهتمام الذي يحظى به من نادي تشيلسي الانجليزي، وتقدر القيمة التسويقية لمحرز حاليا بنحو 40 مليون يورو.

من جهة أخرى، سجل محرز أرقاما مميزة في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم، رغم أنه لم يشارك كثيرا بلغة الأرقام، فمن جملة 36 مباراة خاض الدولي الجزائري 13 مباراة فقط أساسيا مع كتيبة غوارديولا، في حين دخل بديلا في 12 مباراة، وبقي بديلا في 9 مباريات، كما غاب عن مواجهتين بسبب مشاركته مع “الخضر” في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون بداية العام الجاري، ورغم المشاركات القليلة في الدوري الانجليزي الممتاز لرياض محرز إلا أنه نجح في تسجيل 11 هدفا وتقديم 5 تمريرات حاسمة، وهو رقم يصفه، المتابعون، بالجيّد، خاصة أنه سمح بالحصول على أفضل معدل تهديفي في الدوري الانجليزي الممتاز، متفوّقا على نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح، ونجم نادي مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ووصل المعدل التهديفي لقائد “الخضر” لهدف كل 121 دقيقة، بحكم أنه سجل 11 هدفا في 25 مباراة وبمعدل دقائق لعب وصل 1332 دقيقة، في حين أن المعدل التهديفي لمحمد صلاح هو هدف كل 123 دقيقة، وهو الذي سجل 22 هدفا في 33 مباراة وبمعدل دقائق لعب وصل 2713 دقيقة، وتفوّق محرز أيضا على كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، الذي سجل 18 هدفا في 30 مباراة أي بمعدل هدف كل 136 دقيقة، وبمعدل دقائق لعب وصل حدود 2459 دقيقة، وهي أرقام تبرز فعالية محرز مقارنة بمحمد صلاح ورونالدو، الذي سجل أهدافا كثيرة مقارنة بفرص اللعب التي منحها له المدرب بيب غوارديولا.

يجدر الذكر أن رياض محرز يُعد الهداف الأول لمانشستر سيتي هذا الموسم برصيد 24 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة في 44 مباراة خاضها بمختلف المسابقات.