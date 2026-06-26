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رياضة

صفقة هذا اللاعب الدولي تكاد تُبرم

الشروق الرياضي
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صفقة هذا اللاعب الدولي تكاد تُبرم

اقترب لاعب دولي جزائري من توقيع صفقة انتقال إلى نادٍ جديد، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان هذا اللاعب منذ صيف 2023، يرتدي زي نادي غانغون الفرنسي لِمدّة أربعة مواسم.

وسينضمّ المدافع صهيب ناير إلى فريق سانت إيتيان من القسم الثاني الفرنسي، بِمبلغ مليونَي (2) أورو.

وفي أحدث تقرير لها، قالت صحيفة “لو تيليغرام” الفرنسية، إنه لم يتبقّ سوى بعض التفاصيل الجزئية لِإبرام الصفقة.

وكان صهيب ناير قد حضر تربّص المنتخب الوطني الجزائري بِإيطاليا في مارس الماضي، لكن فلاديمير بيتكوفيتش لم يجله إلى المونديال الحالي.

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