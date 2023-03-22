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الجزائر
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صفقة وهمية بـ5 ملايير تطيح بعصابة من “الجنس اللطيف”!

مريم.ز
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صفقة وهمية بـ5 ملايير تطيح بعصابة من “الجنس اللطيف”!
أرشيف

أصدرت محكمة الدار البيضاء مؤخرا، أمرا بإيداع 3 سيدات من الجلسة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية تراوحت أعمارهن بين 40 و45 سنة، لتورطهن في عملية نصب واحتيال راحت ضحيتها سيدة تقيم بولاية سطيف، وسلبها مبلغا ماليا معتبرا مقابل صفقة بيع وتجهيز عيادة طبية اتضح أنها وهمية.
تفاصيل الملف حسب المعلومات المتوفرة انطلقت من شكوى أودعتها الضحية لدى مصالح الأمن بمقاطعة الدار البيضاء، بخصوص تعرضها للاحتيال من قبل عدة أشخاص أثناء إبرامها صفقة بيع منزل فاخر بولاية سطيف من أجل إعادة تهيئته وتحويله إلى عيادة طبية، وأضافت الضحية أنها دفعت مبلغ 5 مليار سنتيم مقابل الصفقة بما فيه ثمن المنزل والتجهيزات عبارة عن معدات طبية متطورة، وحسب الاتفاق عرض على الضحية تجهيزها من قبل شركة مختصة في التأثيث المكتبي تم اختيارها من قبلهن، غير أن الشاكية اكتشفت لاحقا تعرضها للنصب على يد المتهمة الرئيسية وتعلق الأمر بمسبوقة قضائيا في عدة ملفات إجرامية مماثلة، وكانت قد عرضت عليها شراء مسكنها العائلي بسطيف من أجل تحويله إلى عيادة خاصة، قبل أن تسافر المتهمة إلى تركيا بعد تسلمها دفعة أولى من المبلغ المتفق عليه، كما قدمت لها عرضا مغريا بغرض تأثيث العيادة بعتاد طبي متطور، واشترطت عليها دفع القسط الثاني عبر حساب تجاري بنكي لشركة تبين أنها شركة وهمية.
بالمقابل، أظهرت التحريات الأمنية عقب تلقي الشكوى من الضحية، أن المتهمة سبق تورطها في عدة قضايا إجرامية تخص النصب والاحتيال وتوقيع عقوبات في حقها بالحبس النافذ، وعلى أساس ذلك تم توقيفها رفقة شريكتيها اللاتي تمسكن بإنكار التهم الموجهة إليهن قبل تأجيل الملف الأربعاء، في انتظار الفصل خلال الأسبوع المقبل.

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