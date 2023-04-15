صلاة العيد في ملعب عالمي
تُقام صلاة عيد الفطر المبارك في قطر بِأحد المنشآت الرياضية العالمية الفخمة والعصرية.
ويُفترض أن يُوافق اليوم الأوّل من عيد الفطر المُبارك الجمعة أو السبت المُقبلَين.
ويتعلّق الأمر بِملعب “المدينة التعليمية” الذي يقع في بلدية الريان القطرية.
ودشّنت سلطات قطر هذا الملعب في عام 2020، ويتّسع لِنحو 45 ألف مقعد. وقد احتضن فعّاليات كأس العرب 2021، التي أحرز المنتخب المحلّي الجزائري لقبها، وأيضا أطوار كأس العالم 2022.
استشعروا بهجة العيد في رحاب ُسنة النبي صلى الله عليه وسلم. انضموا إلينا في صلاة العيد بإستاد المدينة التعليمية#منارتين #صلاة_العيد
Celebrate the joy of Eid Al-Fitr within the prophet’s sunnah and join us in the Eid prayer at the Education City Stadium#Minaretein #EidPrayer pic.twitter.com/JBLpVofG4N
— Minaretein | المنارتين (@Minaretein) April 15, 2023