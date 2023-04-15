صلاة العيد في ملعب عالمي

ملعب "المدينة التعليمية" بِقطر، قبيل انطلاق مباراة منتخبَي البرتغال وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2022.

تُقام صلاة عيد الفطر المبارك في قطر بِأحد المنشآت الرياضية العالمية الفخمة والعصرية.

ويُفترض أن يُوافق اليوم الأوّل من عيد الفطر المُبارك الجمعة أو السبت المُقبلَين.

ويتعلّق الأمر بِملعب “المدينة التعليمية” الذي يقع في بلدية الريان القطرية.

ودشّنت سلطات قطر هذا الملعب في عام 2020، ويتّسع لِنحو 45 ألف مقعد. وقد احتضن فعّاليات كأس العرب 2021، التي أحرز المنتخب المحلّي الجزائري لقبها، وأيضا أطوار كأس العالم 2022.