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صلاة فجر مليونية في تركيا تزامنا مع أول أيام العام الجديد

الشروق أونلاين
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صلاة فجر مليونية في تركيا تزامنا مع أول أيام العام الجديد
أول صلاة جمعة في آية صوفيا بعد تحويله لمسجد

دعا رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، الجمعة 31 ديسمبر 2021، عموم الأتراك إلى الإقبال الكثيف على صلاة الفجر، صبيحة السبت، أول أيام العام الجديد.

البروفيسور التركي، وفي تغريدة على حسابه بـ”تويتر”، أكد أن جميع الأتراك من جميع أنحاء تركيا مدعوُّون، السبت، إلى برنامج الصلاة الصباحية، كما ذكر أنه سيكون في مسجد آيا صوفيا.

كتب أرباش في تغريدته نفسها: “نحن بالمسجد كعائلة في صلاة الفجر، نصلي كأمَّة”.

كما أضاف: “بصفتنا رئاسة الشؤون الدينية، ندعوكم إلى برنامج صلاة الصباح التي سننظمها في جميع أنحاء تركيا غداً”.

أردف: “إن شاء الله، سأكون في آيا صوفيا- المسجد الكبير- الشريف صباح الغد”.

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