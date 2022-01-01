صلاة فجر مليونية في تركيا تزامنا مع أول أيام العام الجديد
دعا رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، الجمعة 31 ديسمبر 2021، عموم الأتراك إلى الإقبال الكثيف على صلاة الفجر، صبيحة السبت، أول أيام العام الجديد.
#تركيا❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/wbzSKXRpVf
— 🇪🇬صابريہن📚 (@sabren_sh_) December 31, 2021
البروفيسور التركي، وفي تغريدة على حسابه بـ”تويتر”، أكد أن جميع الأتراك من جميع أنحاء تركيا مدعوُّون، السبت، إلى برنامج الصلاة الصباحية، كما ذكر أنه سيكون في مسجد آيا صوفيا.
“Sabah namazında Ailece Camide, Milletçe Duadayız”
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yarın tüm Türkiye’de düzenleyeceğimiz sabah namazı programlarına sizleri de bekliyoruz.
Ben de yarın sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde olacağım İnşallah. pic.twitter.com/M9WXnqfS7P
— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) December 31, 2021
كتب أرباش في تغريدته نفسها: “نحن بالمسجد كعائلة في صلاة الفجر، نصلي كأمَّة”.
كما أضاف: “بصفتنا رئاسة الشؤون الدينية، ندعوكم إلى برنامج صلاة الصباح التي سننظمها في جميع أنحاء تركيا غداً”.
أردف: “إن شاء الله، سأكون في آيا صوفيا- المسجد الكبير- الشريف صباح الغد”.