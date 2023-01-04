صلاحيات واسعة للولاة والمنتخبين المحليين لإزالة البيروقراطية

تعتمد “وصفة” رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإزالة البيروقراطية وتطوير اقتصاد الجزائر، على منح صلاحيات واسعة للجماعات المحلية، من ولاة ومنتخبين محليين.

جاء هذا في مقال لوكالة الأنباء الجزائرية، تناول دور الجماعات المحلية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، “كحلقة قوية في الجزائر الجديدة”.

“ويصرّ رئيس الجمهورية الذي قضى جزء كبيرا من مشواره في الجماعات المحلية، على منح هذه الأخيرة صلاحيات واسعة. وكفاءات تكون في مستوى التحديات الراهنة”.

من أجل ذلك، فإن “كافة مناطق البلاد مدعوة اليوم لأداء دور اقتصادي رئيسي”. إذ يقع واجب خلق الثروة “على عاتق الولايات.. ولا يقبل الرئيس الحديث عن مناطق تواجه البطالة وسوء المعيشة”، يضيف مقال وكالة الأنباء.

النصّ الكامل لمقال وكالة الأنباء الجزائرية: