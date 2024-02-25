صلاح أفضل من محرز.. وزيدان الأفضل في التاريخ

إدين هازارد نجم نادي ريال مدريد السابق يصرح:

كشف البلجيكي إدين هازارد نجم نادي ريال مدريد السابق أن المصري محمد صلاح، هو أفضل لاعب في أفريقيا، وهو أفضل من رياض محرز فيما أكد أن زين الدين زيدان، يعد الأفضل تاريخياً.

وتحدث هازارد إلى قنوات “الكأس” القطرية، بعد انتهاء مباراة خيرية “إحياء الأمل”، الجمعة، عن رأيه في عدد من نجوم كرة القدم على مر التاريخ، حيث أكد أن أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان، هو الأفضل على الإطلاق.

وحول الأفضل بين الجزائري رياض محرز والمصري محمد صلاح، أجاب قائد منتخب بلجيكا السابق إدين هازارد: “صلاح”، مضيفاً: “صلاح أفضل لاعب في أفريقيا”، ليحسم نجم ريال مدريد الإسباني السابق رأيه.

أما عن أفضل لاعب في كرة القدم يلعب بقدمه اليمنى، فأكد هازارد على أنه كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما اعتبر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي إنتر ميامي الأميركي، هو أفضل من لعب بقدمه اليسرى.

ورفض هازارد تحديد الأفضل بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي والأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو الأمر نفسه، عندما جرى سؤاله عن الأفضل بين الأسطورتين الراحلين البرازيلي بيليه والأرجنتيني دييغو مارادونا.

وأكد البلجيكي إدين هازارد لاعب ريال مدريد السابق في حديثه أيضاً، على أن الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان أفضل من العملاق النرويجي إرلينغ هالاند نجم فريق مانشستر سيتي الإنكليزي.

يذكر أن النجم البلجيكي إدين هازارد، قد شارك في المواجهة الخيرية “إحياء الأمل”، التي حقق فيها فريق “شنكز” الفوز على فريق “أبو فلة” بنتيجة (7-5)، على استاد أحمد بن علي المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة مجموعة من أساطير كرة القدم العالمية وأبرز صناع المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي في دول العالم والمنطقة العربية.

وحضر ما يقرب من 34 ألف مشجع المواجهة الخيرية، التي تأتي ضمن مبادرة لدعم مشاريع مؤسسة “التعليم فوق الجميع”، وسيجري التبرع بعائدات المباراة البالغة قيمتها (8.849.760 دولار أميركي) لمشاريع المؤسسة في كل من فلسطين والسودان وباكستان ورواندا ومالي وتنزانيا، كما سيتم تخصيص ريعها لدعم ضمان فرص حقيقية للأطفال المهمشين في البلدان المذكورة، وتقديم تعليم عالي الجودة.