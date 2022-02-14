صلاح خلف كريستيانو وميسي وليفاندوفسكي في مبيعات القمصان خلال 2021

احتل النجم المصري محمد صلاح المركز الرابع عالميا من حيث مبيعات قميصه مع ليفربول الإنجليزي في عام 2021، خلف كل من كريستيانو وميسي وليفاندوفسكي..

وأشار موقع “ليفربول إيكو” أن النجم المصري تفوق على لاعبين كبار في مبيعات القمصان، مثل نجمي فرنسا كيليان مبابي وكريم بنزيمة والبرازيلي نيمار.

وحسب ذات المصدر، فإنه تم بيع 816 ألف قميص لصلاح خلال العام الماضي فقط، متفوقا على مبابي، وإيرلينغ هالند، وبن زيمة، ونجولو كانتي، وكيفين دي بروين، ونيمار، الذين تواجدوا في قائمة العشرة الأوائل.

وتصدر قائمة النجوم الأكثر مبيعا للقمصان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ1.5 مليون قميص، و يليه الأرجنتيني ليونيل ميسي 1.2 مليون قميص، وفي المركز الثالث المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بـ970 ألف قميص.