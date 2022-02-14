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رياضة

صلاح خلف كريستيانو وميسي وليفاندوفسكي في مبيعات القمصان خلال 2021

سليم.ع
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صلاح خلف كريستيانو وميسي وليفاندوفسكي في مبيعات القمصان خلال 2021
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احتل النجم المصري محمد صلاح المركز الرابع عالميا من حيث مبيعات قميصه مع ليفربول الإنجليزي في عام 2021، خلف كل من كريستيانو وميسي وليفاندوفسكي..

وأشار موقع “ليفربول إيكو” أن النجم المصري تفوق على لاعبين كبار في مبيعات القمصان، مثل نجمي فرنسا كيليان مبابي وكريم بنزيمة والبرازيلي نيمار.

وحسب ذات المصدر، فإنه تم بيع 816 ألف قميص لصلاح خلال العام الماضي فقط، متفوقا على مبابي، وإيرلينغ هالند، وبن زيمة، ونجولو كانتي، وكيفين دي بروين، ونيمار، الذين تواجدوا في قائمة العشرة الأوائل.

وتصدر قائمة النجوم الأكثر مبيعا للقمصان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ1.5 مليون قميص، و يليه الأرجنتيني ليونيل ميسي 1.2 مليون قميص، وفي المركز الثالث المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بـ970 ألف قميص.

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التعليقات
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  • الهفاف

    و أين محرز من هذا ؟

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