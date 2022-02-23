صلاح يتقاضى مبلغا خياليا مقابل الظهور في برنامج مصري
أكدت وسائل إعلام مصرية إن النجم محمد صلاح، تقاضى ما يعادل مليون دولار مقابل ظهوره في برنامج “صاحبة السعادة”، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس..
وسجل اللقاء مع صلاح شهر ديسمبر الماضي، في لندن، وهي عبارة على حلقتين، الأولى ستبث خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل، والثانية في الأسبوع الأخير منه.
إحنا ولا يهمنا .. أبو صلاح عندنا! 👌😍
انتظروا لقاء السحاب بين محمد صلاح والإعلامية القديرة إسعاد يونس قريبًا على dmc pic.twitter.com/Scv3jSu2EO
— dmctv (@dmctv) February 17, 2022
وتم التطرق خلال اللقاء، الذي ستبثه شبكة “دي إم سي” المصرية، إلى الجانب الآخر من حياة نجم ليفربول، وطريقه إلى العالمية وأسرته ودورها في مسيرته الكروية.