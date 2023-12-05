صلاح يتوّج بجائزة جديدة مع نادي ليفربول

فاز نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح بجائزة لاعب العام، المقدمة من اتحاد مشجعي كرة القدم في إنجلترا.

واحتل صلاح المركز الأول في استطلاع المشجعين، حيث تفوق على إيرلينغ هالاند ورودري وبوكايو ساكا، وكيران تريبير وأولي واتكينز.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يظفر فيها محمد صلاح بهذه الجائزة، إذ سبق وأن حققها في عامي 2018 و2021.

وكتب نادي ليفربول عبر حسابه على منصة “إكس”: “جائزة جديدة في جعبة الملك المصري، محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب العام من اتحاد مشجعي كرة القدم للمرة الثالثة في مسيرته”.

وقال النجم المصري في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي ليفربول: “أريد أن أشكر الجميع على هذه الجائزة، خاصة أنها تم التصويت عليها من قبل الجماهير”.