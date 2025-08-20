صلاح يحقق رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي

حقق نجم نادي ليفربول، محمد صلاح، إنجازا غير مسبوق بعد تتويجه بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن الموسم الماضي.

وأصبح النجم المصري أول لاعب في التاريخ يفوز بهذه الجائزة ثلاث مرات، حيث سبق أن فاز بها مرتين في موسمي 2017 – 2018 و2021 – 2022.

وسجل صلاح 29 هدفا إضافة إلى 18 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي.

وأصبح صلاح أول لاعب يحقق جوائز أفضل لاعب من رابطة اللاعبين ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة نقاد كرة القدم، وكذلك جائزتي الحذاء الذهبي وأفضل صانع أهداف في موسم واحد.

وبخلاف فوزه بالجائزة، فقد اختير محمد صلاح ضمن التشكيلة المثالية بحفل الرابطة لأفضل 11 لاعبا في الموسم الماضي.