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رياضة

صلاح يحقق رقما قياسيا في عام 2023

عمر سلامي
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صلاح يحقق رقما قياسيا في عام 2023
أرشيف
محمد صلاح

حقق نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح رقما قياسيا، في عام 2023 ، حيث يعد اللاعب الوحيد في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، الذي يسجّل أكثر من 15 هدفا ويقدّم أكثر من 15 تمريرة حاسمة.

وأكدت منصة “أوبتا” لإحصاءات كرة القدم، أن صلاح حقق رقما قياسيا في عام 2023، كونه اللاعب الوحيد الذي قدّم 39 إسهاما تهديفيا بقميص ليفربول، بواقع 24 هدفًا و15 تمريرة حاسمة.

وأصبح صلاح أول لاعب يصل إلى 15 هدفًا و15 تمريرة حاسمة في عام تقويمي واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ انجاز الفرنسي تيري هنري، في عام 2003.

ويظل هنري صاحب أكبر مساهمات في عام تقويمي واحد بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجّل 25 هدفا وصنع 19 أخرى بواقع 44 مساهمة في 2003.

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