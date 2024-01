صلاح يحقق رقما قياسيا في عام 2023

حقق نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح رقما قياسيا، في عام 2023 ، حيث يعد اللاعب الوحيد في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، الذي يسجّل أكثر من 15 هدفا ويقدّم أكثر من 15 تمريرة حاسمة.

وأكدت منصة “أوبتا” لإحصاءات كرة القدم، أن صلاح حقق رقما قياسيا في عام 2023، كونه اللاعب الوحيد الذي قدّم 39 إسهاما تهديفيا بقميص ليفربول، بواقع 24 هدفًا و15 تمريرة حاسمة.

2023 – Mo Salah is the only player with 15+ goals (24) and 15+ assists (15) in Europe’s big-five leagues in 2023. He is the first player to reach 15 for both goals and assists in a single Premier League calendar year since Thierry Henry in 2003 (25 goals, 19 assists). King. pic.twitter.com/7chSPxQcUs

— OptaJoe (@OptaJoe) December 31, 2023