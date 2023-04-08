صلاح يطارد رقم محرز “الإفريقي”

يطارد النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، رقم الدولي الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمتلك محمد صلاح العديد من الأرقام التاريخية في بطولة الدوري الإنجليزي بشكل عام وليفربول على وجه التحديد، ويسعى لمواصلة التوهج عن طريق رقم جديد على مستوى صناعة الأهداف. وفقا لشبكة “سكواكا” البريطانية، لإحصائيات كرة القدم، فإن رياض محرز يتربع على عرش الأفارقة الأكثر صناعة للأهداف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بواقع 56 تمريرة حاسمة، حيث تخطى الإيفواري ديدييه دروغبا، أسطورة تشيلسي الذي صنع 55 هدفا.

ويحتل السنغالي ساديو ماني المركز الرابع بـ38 هدفا مع ليفربول، فيما جاء التوغولي إيمانويل أديبايور، نجم أرسنال ومانشستر سيتي السابق، في المركز الخامس بـ36 هدفا.