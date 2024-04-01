صلاح يعادل رقم إبراهيموفيتش التاريخي

قاد المصري محمد صلاح ناديه ليفربول للفوز على ضيفه برايتون بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل صلاح الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 65، بعدما تلقى تمريرة من الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر.

وحسب شبكة “أوبتا” لإحصائيات كرة القدم،، قام صلاح بـ 12 تسديدة على مرمى برايتون، وهو أكبر عدد من التسديدات له في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

سدد محمد صلاح 12 تسديدة ضد برايتون، وهو أكثر عدد تسديدات له في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، والأكثر تسجيلًا للإحصائيات من أوبتا (من 2003) من قبل لاعب يلعب لـ ليفربول في مباراة بالمسابقة. فعل ذلك زلاتان إبراهيموفيتش ضد بيرنلي في أكتوبر 2016 (12 تسديدة). pic.twitter.com/TrCyYBxeQY — EPL World (@EPLworld) March 31, 2024

وأضافت: “هذا أعلى عدد من التسديدات لأحد لاعبي ليفربول في مباراة واحدة بالدوري”، منذ بدء أوبتا جمع هذه الإحصائيات في موسم 2003-2004.

وتابعت “أوبتا” أن هذا أعلى عدد من التسديدات لأحد لاعبي البريميرليغ في مباراة واحدة، منذ أن أطلق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 12 تسديدة أيضا، في مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام بيرنلي في أكتوبر 2016.