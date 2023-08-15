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رياضة

صلاح يمنح الضوء الأخضر لاتحاد جدة السعودي

عمر سلامي
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صلاح يمنح الضوء الأخضر لاتحاد جدة السعودي
أرشيف
محمد صلاح

أكدت تقارير إعلامية أن المصري محمد صلاح أعطى الضوء الأخضر لنادي اتحاد جدة من أجل التفاوض مع ليفربول للحصول على خدماته.

وذكرت قناة “الكأس” القطرية، على صفحتها الرسمية على تويتر أن صلاح أعطى لاتحاد جدة، الضوء الأخضر للتفاوض مع ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وانتشرت خلال الأيام القليلة الماضية أنباء عن عرض اتحاد جدة لصلاح وصل إلى 180 مليون يورو لمدة موسمين، إضافة إلى 60 مليون إسترليني سيحصل عليها ليفربول، لكن وكيل اللاعب ، أكد بأن صلاح باق مع “الريدز” هذا الموسم.

وتشهد علاقة صلاح مع مدربه في ليفربول، يورغن كلوب، حالة من التوتر، خاصة بعد تبديله في لقاء تشيلسي، وخروج اللاعب غاضبا من أرضية الميدان.

وفي حال انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة، فإنه سيزامل كوكبة من النجوم، وفي مقدمتهم كريم بن زيمة، ونغولو كانتي، والبرازيلي فابينيو.

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