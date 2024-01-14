صلاح يُنقذ مصر من فخّ موزمبيقي

أنقذ المهاجم محمد صلاح منتخبه مصر مساء الأحد، من فخّ الهزيمة أمام الموزمبيق.

وتعادلت مصر مع منتخب الموزمبيق بِشقّ الأنفس وبِنتيجة (2-2)، في مباراة لُعبت بِمدينة أبيدجان الإيفوارية، ضمن إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024. وأدارها حكم السّاحة الموريتاني دحان بيدا.

وبادر منتخب مصر مُبكّرا في الدقيقة الثانية إلى التسجيل، بِواسطة المهاجم مصطفى محمد، ثم أضاف الهدف الثاني زميله القائد محمد صلاح، من ركلة جزاء في الوقت بدل الضّائع (90+7). وأمضت الموزمبيق هدفَيها عن طريق كلّ من المهاجمَين: ويتي في الدقيقة الـ 55، وكليزيو في الدقيقة الـ 58.

وتُعدّ هذه الحصيلة ثاني مُفاجأة عند انطلاقة “الكان” العاجي، إذا علمنا أن منتخب مصر صاحب الرّقم القياسي في عدد التتويجات، بِرصيد سبع كؤوس إفريقية. بينما حضرت الموزمبيق أربع نسخ وخرجت من الدور الأوّل، دون أن تتذوّق حلاوة الفوز ولو مرّة واحدة.

وفي مباراة أُخرى عن الفوج الثاني، تتبارى غانا مع منتخب جزر الرّأس الأخضر سهرة الأحد.

وقبل ذلك تشكّلت لائحة الترتيب كالتّالي:

1- مصر 1ن

2- الموزمبيق 1ن

3- غانا 0ن (ناقص مقابلة)

4- جزر الرّأس الأخضر 0ن (ناقص مقابلة)

وفي الجولة الثانية، تتبارى مصر مع منتخب غانا سهرة الخميس، وتُواجه الموزمبيق فريق جزر الرّأس الأخضر في اليوم المُوالي.

وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج لِثُمن النّهائي. ويُمكن لِصاحب الرّتبة الثالثة أن يلحق بهما، إذا حاز أفضل مركز ثالث، وهو امتياز يُمنح لِأربعة منتخبات من أصل ستّة فرق.