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صليب البابا رمز شيطاني.. رواية تهزّ العالم الغربي

الشروق أونلاين
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صليب البابا رمز شيطاني.. رواية تهزّ العالم الغربي
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البابا فرانيس

تداول مستخدمون  لمواقع التواصل الاجتماعي صورا يفترض أن تكون دليلا على أنّ بابا الفاتيكان فرانسيس “شيطاني”.

وزعم منشور على فيسبوك أنّ الصليب الذي يضعه البابا على صدره، لا يظهر النبي يسوع، وإنما هو رمز شيطاني.

وأرفق المنشور بعبارة “كنيس الشيطان”، كما يظهر على صورة البابا فرانسيس سهم يشير إلى الصليب المعلّق على صدره مع عبارة: “ليس يسوع” ( هنا ).

لكن فريق تدقيق المعلومات في رويترز، توصّل إلى أنّ هذه الادعاءات غير صحيحة، وهذا بالعودة إلى الشركة المصنّعة لقلادة البابا.

وحسب رويترز، فقد سبق لشركة Zieglers المصنّعة لصليب البابا، أن نشرت تفاصيل حول القلادة، التي ترمز ( هنا ) إلى يسوع.

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