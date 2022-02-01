صناعات الميكانيك والنسيج تسيل لعاب الإيطاليين والبرتغاليين

وزير الصناعة يستقبل سفيري البلدين

استقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، الثلاثاء، بمقر الوزارة، سفيري دولتي إيطاليا والبرتغال، اللذين أبديا اهتماما واسعا بعدد من القطاعات ورغبة في الاستثمار في الجزائر في فروع الصناعة الميكانيكية والتحويلية والنسيج.

وبحسب بيان للوزارة، تلقت “الشروق” نسخة عنه، استقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار أمس، سفير إيطاليا بالجزائر، جيوفاني بولييزي، حيث بحث معه واقع وآفاق التعاون والشراكة الصناعية بين الجزائر وإيطاليا.

وبعد أن أبرز العلاقات الوطيدة والاستراتيجية بين البلدين على المستوى السياسي وكذا الاقتصادي، أبدى المسؤولان إرادة الجزائر وإيطاليا لتعزيز وتكثيف تعاونهما وشراكتهما الاقتصادية والصناعية من خلال مشاريع استثمارية مثمرة.

وفي هذا الخصوص، دعا زغدار المؤسسات الإيطالية، المكونة أساسا من مؤسسات صغيرة ومتوسطة، إلى الاستثمار في الجزائر وتعزيز تواجدها في السوق الجزائرية عبر شراكات رابح-رابح من خلال تجسيد مشاريع في مجالات الصناعات التحويلية والغذائية، الصناعات الميكانيكية وصناعات النسيج.

ومن جانبه، أبدى السفير الإيطالي الاهتمام الكبير لمؤسسات بلاده بالاستثمار في الجزائر، لاسيما في مجالات الصناعات الميكانيكية، الصناعات التحويلية، الطاقات المتجددة والمناجم.

كما استقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، أمس بمقر الوزارة، سفير البرتغال، لويز دي البوكيركي فيلوسو، حيث بحث معه واقع وآفاق التعاون والشراكة الصناعية بين الجزائر والبرتغال.

وبعد استعراض الطرفين لواقع العلاقات الاقتصادية والصناعية بين الجزائر والبرتغال، أكّدا إرادة كل من البلدين لتعزيزها وتكثيفها خاصة في المجال الصناعي.

وأشار زغدار في هذا الإطار، إلى أهمية خلق المزيد من المشاريع الاستثمارية المربحة بين البلدين، داعيا إلى تعزيز تواجد الاستثمارات البرتغالية في السوق الجزائرية عبر شراكات رابح –رابح خاصة في المشاريع المتعلقة بصناعة الجلود والنسيج والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى صناعة الفلين.

من جانبه، قدّم لويز دي البوكيركي فيلوسو، لمحة عن بعض الفروع الصناعية التي يمكن أن تشكل فرصا واعدة للشراكة، معبّرا عن إرادة بلده لتجسيد فرص الشراكة المتاحة والمثمرة للجانبين.