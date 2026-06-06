صناعة الأدوية: رفع أكثر من 82 % من التحفظات المتعلقة ببلوغ الجزائر مستوى النضج الثالث

أكد وزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدي أن منظمة الصحة العالمية رفعت أكثر من 82 % من التحفظات المتعلقة ببلوغ الجزائر مستوى النضج الثالث في مجال صناعة الادوية.

وأكد قويدري في كلمة له ألقاها نيابة عنه رئيس الديوان بن سليمان فؤاد، بمناسبة انطلاق أشغال ورشة مخصصة للتقييم الذاتي للنظام الوطني للتنظيم الصيدلاني، أن الورشات السابقة سمحت بمراجعة وتحيين العديد من النصوص والإجراءات التنظيمية، ما سمح برفع أكثر من 82 بالمائة من التحفظات المسجلة من طرف خبراء منظمة الصحة العالمية من خلال التقييم الأولي، وهو ما “يعكس حجم التقدم المحقق ويؤكد أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو بلوغ مستوى النضج التنظيمي الثالث”.

وانطلقت اليوم السبت 6 جوان أشغال ورشة تقنية مخصصة للتقييم الذاتي للنظام الوطني للتنظيم الصيدلاني، بمشاركة إطارات من وزارتي الصناعة الصيدلانية والصحة، بالإضافة الى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، وخبراء من المنظمة العالمية للصحة.

وهي الورشة التي تندرج في إطار سلسلة من اللقاءات والأشغال التقنية التي انطلقت منذ أكثر من سنة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ضمن مساعي وزارة الصناعة الصيدلانية لبلوغ مستوى النضج التنظيمي الثالث، وفق المعايير المعتمدة دولياً في مجال الرقابة والتنظيم الصيدلاني.

وأفاد قويدري في كلمته أن هذا التصنيف “يشكل اعترافاً دولياً بفعالية وجودة المنتجات الصيدلانية المصنعة محلياً، وهو ما من شأنه تسهيل ولوج منتجاتنا إلى الأسواق الإفريقية، بما يدعم الصادرات الوطنية ويعزز التكامل الصحي والاقتصادي على مستوى القارة الافريقية.”