صناعة السيارات: مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة وشركة جيتور الدولية

تم توقيع مذكرة تفاهم هامة بين وزارة الصناعة وشركة جيتور الدولية، بالشراكة مع الفاعل المحلي “فوندال”، وذلك بحضور رئيس شركة جيتور الدولية للسيارات، “كي شيوان دنغ”. وتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية في مسار تطوير صناعة وطنية متكاملة ومتطورة في مجال المركبات بالجزائر.

وحسب بيان لشركة جيتور الجزائر حازت الشروق على نسخة منه، فإن هذه المبادرة تهدف إلى وضع الأسس اللازمة لإنشاء منظومة صناعية قوية ترتكز على التصنيع المحلي، مما يسهم في تقليص التبعية للاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.

ووفقًا لما ورد في بنود مذكرة التفاهم، تسعى الأطراف الموقعة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من أبرزها:

تعزيز الاندماج الصناعي المحلي من خلال تمكين المصنعين من الاعتماد على المنتجات الوطنية وتقليل استيراد المكونات.

دعم صناعة قطع الغيار عبر توفير بيئة مواتية للمنتجين المحليين، بما يسمح لهم بالاندماج في سلسلة الإنتاج الوطنية والدولية.

تحقيق نسبة إدماج محلي مرتفعة منذ بداية النشاط الصناعي.

تشجيع التعاون بين مصنعي السيارات وموردي قطع الغيار والإكسسوارات، لضمان منتوجات ذات جودة عالية مطابقة للمعايير التقنية.

تمكين المصنعين المحليين من الحصول على المصادقات التقنية اللازمة لولوج الأسواق الوطنية والدولية.

وتُعد هذه الاتفاقية بداية لمرحلة جديدة في مسار توطين صناعة السيارات في الجزائر، حيث يعوَّل عليها للمساهمة في خلق مناصب شغل جديدة، وتعزيز نقل التكنولوجيا، وتطوير المهارات المحلية في مختلف مستويات سلسلة القيمة الصناعية.