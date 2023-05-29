صناعة السيارات وقطع الغيار.. عون يعقد لقاءات ثنائية بإيطاليا

أجرى وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، الإثنين، لقاءات ثنائية مع مسؤولين إيطاليين تتعلق بمجال صناعة السيارات، المعدات، وقطع الغيار.

وفي إطار مشاركته في أشغال المنتدى الاقتصادي حول آفاق تطوير صناعة السيارات، أجرى عون، محادثات ثنائية مع نائب وزير الأعمال وعلامة “صنع في إيطاليا”، فالنتينو فالنتيني، وبحضور ممثلين عن شركة “ستلانتيس” لصناعة السيارات، والجمعية الإيطالية لصناعة السيارات “أنفيا” ووالي ولاية وهران، السعيد سعيود.

وبحث الوزير مع الجانب الإيطالي، خلال هذه المحادثات، التعاون والشراكة الثنائية في المجال الاقتصادي والصناعي بين الجزائر وسبل تعزيزها، لاسيما في مجال المعدات وقطع غيــار السيارات وتوطيــنها في الجزائر.

وكان قد شرع الوزير في زيارة عمل لمدينة تورينو الإيطالية، للمشاركة في أشغال المنتدى الإقتصادي حول آفاق تطوير صناعة السيارات في الجزائر.

وحسبما أفاد به بيان للوزارة فإن الزيارة تندرج في إطار “تعزيز علاقات التعاون والشراكة الجزائرية-الإيطالية، وإبراز الفرص الاستثمارية التي تتيحها الصناعة الجزائرية، لاسيما في مجال صناعة السيارات“.