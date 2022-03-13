صناعة الشاحنات.. هذا ما تقرر خلال لقاء وزارة الصناعة بالمتعاملين الاقتصاديين

نظمت وزارة الصناعة، الأحد، لقاءًّ خاصا ضم المتعاملين الاقتصاديين في فرع تركيب وصناعة الشاحنات والشاحنات الجرارة من أجل تطوير هذا النشاط.

وجرى الاجتماع الذي ترأسه الأمين العام للوزارة، صالح بلبريك بحضور حوالي 30 متعاملا اقتصاديا من مصنعين ومناولين ينشطون في هذا الفرع وممثلين عن البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة. حسبما أفاده بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته أن اللقاء يهدف إلى تطوير هذا النشاط وإرساء صناعة وطنية للشاحنات والشاحنات الجرارة وعدم الاكتفاء بالتركيب.

وفي هذا الصدد، شدد بلبريك على استغلال مؤسسات المناولة المتواجدة وتطوير شبكات للمناولة حول هذه الصناعة لتصنيع أكبر قدر من المكونات محليا، وهو ما سيسمح بتحقيق نسب الإدماج الضرورية لنمو هذه الشعبة.

كما تم خلال هذا اللقاء تسليط الضوء على المشاكل التي تعرقل نمو هذه الصناعة لمناقشتها وإيجاد حلول لها بالإضافة إلى تنظيم هذه الشعبة في مجموعة مهنية “Cluster” لبلوغ الأهداف المرجوة.

وزارة الصناعة: 4 لقاءات خاصة لبعث صناعة الحافلات والمقطورات

وفي 2 مارس 2022، أعلنت وزارة الصناعة عن تنظيم 4 لقاءات منفصلة لبعث صناعة الحافلات والمقطورات وأنشطة الصناعة الميكانيكية بالجزائر.

وأوضحت الوزارة، الأربعاء، في بيان لها أنه سيتم عقد لقاء خاص بصناعة الحافلات يوم 08 مارس الجاري ولقاء خاص بصناعة المقطورات ونصف المقطورات يوم 10 مارس.

فيما سيجتمع المعنيون في لقاء خاص بصناعة الشاحنات يوم 13 مارس الجاري، وسيعقد لقاء خاص بصناعة الجرارات الفلاحية يوم 16 مارس.

وأفاد بيان الوزراة أن هذه اللقاءات تهدف إلى تسليط الضوء على المشاكل والنقائص التي يعاني منها كل نشاط ومحاولة إيجاد حلول لها، لاسيما من خلال استغلال الإمكانيات الصناعية الموجودة وإحداث الترابط والتكامل بين مختلف المؤسسات.

ودعت الوزراة المتعاملين الاقتصاديين، من مصنّعين ومناولين، الممارسين لهذه النشاطات الصناعية، الراغبين في حضور هذه اللقاءات، لإرسال طلب مشاركة ومرفقا ببطاقة تقنية تعريفية للمؤسسة ونوع نشاطها ومنتجاتها، على البريد الإلكتروني.