صناعة المحتوى عملية شاقة ونبيلة نريدها في البناء الوطني

على هامش مخيم متخصص بمشاركة 200 شاب وشابة.. لعقاب:

افتتحت، السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، فعاليات “مخيم صناع المحتوى” بمشاركة أكثر من 200 شاب وشابة من مختلف ربوع الوطن بهدف تبادل الخبرات وتقديم محتوى هادف عبر الأنترنيت.

وفي كلمة له بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، التي حضرها كل من وزير الاتصال، محمد لعقاب ووزير التعليم والتكوين المهنيين، ياسين مرابي ووزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، أكد رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، أن مخيم صناع المحتوى يدخل ضمن فعاليات المخيمات الصيفية الشبابية التي أقيمت عبر أربع دفعات منذ نهاية أوت الفارط (“مخيم رواد المهن” و”مخيم النوادي العلمية” و”مخيم الشباب المتطوع”).

وأفاد أن هذه التظاهرة المنظمة من قبل المجلس الأعلى للشباب، جمعت ثلة من الشباب المتميز في المجال الرقمي بهدف أخلقة المجال الرقمي وتمكين الشباب صانع المحتوى من طرح انشغالاتهم واقتراحاتهم بما يخدم الوطن.

وثمن وزير الإعلام، محمد لعقاب في تصريح للصحافة على هامش فعاليات هذه التظاهرة، العمل الذي قام به المجلس الأعلى للشباب، حيث استطاع جمع 200 شاب وشابة من صناع المحتوى ومرافقتهم لتطوير محتواهم بما يخدم الشباب والوطن.

وأضاف أن “صناعة المحتوى عملية شاقة ورسالة نبيلة نتمنى أن تندرج في سياق البناء الوطني من أجل جزائر مزدهرة”، معربا عن أمله في أن “يتحلى مستخدمو الفضاء الأزرق بسلوك حسن وأخلاق حميدة. “أتمنى أن مستخدمي الفضاء الأزرق من صناع المحتوى الراقي أن يتحلوا بقواعد السلوك الحسن لأن الفضاء الرقمي هو بمثابة مجتمع للإعلام والمعلومات فلا بد أن يتضمن قواعد السلوك الحسن والأخلاق”، يوضح لعقاب. وأعرب الوزير، عن أمله أن يحترم صناع المحتوى على الأقل المادة الثالثة من قانون الإعلام المتعلقة بحرية ممارسة النشاط الإعلامي.

أما عن قضية إنشاء سلطة ضبط لصناع المحتوى، أفاد الوزير أنها “متروكة للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب ولصناع المحتوى، حيث يتعين عليهم تنظيم أنفسهم”، موضحا أنه “إذا كان لابد من وضع أخلاقيات لصناع المحتوى فسيقوم القطاع بمرافقتهم”.