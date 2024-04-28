صناعة صيدلانية: تصدير 2.5 مليون قلم أنسولين نحو السعودية على 3 دفعات

كشف زير الصناعة علي عون أنه سيتم تصدير 2,5 مليون قلم أنسولين سيتم تصديره إلى المملكة العربية السعودية على ثلاث دفعات.

وقال عون، الأحد، خلال إشرافه على ثاني عملية تصدير للأنسولين المتوجهة للملكة العربية السعودية من مصنع نوفو نورديسك ببوفاريك أن الشركة خفضت فاتورة استيراد أقلام الانسولين بمقدار 49 مليون دولار خلال عام كامل.

كما ساهم تخفيض أسعار أقلام الأنسولين في توفير 17 مليون يورو للصندوق الوطني للعمال للأجراء (cnas).

كما كشف نائب رئيس مواقع إنتاج نوفو نورديسك، أن توقعات الإنتاج في عام 2025 ستكون في حدود 57 مليون وحدة لتغطي بشكل واسع احتياجات السوق المحلية وتوقعات التصدير.

وحل وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون بمصنع نوفو نورديسك المتخصص في انتاج وتصدير الانسولين بموقعها الصناعي الكائن ببوفاريك للإشراف على عملية التصدير الثانية بعد العملية الاولى التي كانت من موقع انتاجها بـ تيزي وزو والتي كانت نحو ليبيا.