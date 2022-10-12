صناعة عسكرية: تسليم 348 عربة “مرسيدس بنز” متعددة الاستعمالات 

أشرفت مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني، بتيارت، على تسليم 348 عربة من علامة مرسيدس-بنز متعددة الاستعمالات ومصنعة من طرف الشركة الجزائرية لإنتاج السيارات ذات العلامة مرسيدس بنز “SAFAV-MB”، لفائدة عدة إدارات ومؤسسات، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وذكر المصدر أن هذه السيارات صُنعت من طرف الشركة الجزائرية لإنتاج السيارات ذات العلامة مرسيدس بنز “SAFAV-MB” وهي مخصصة للتدخل السريع، نقل الأفراد، الإسعاف ونقل البضائع وذلك لفائدة كل من المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، إدارات عمومية بالإضافة إلى مؤسسات مدنية عمومية وخاصة.

وأوضح البيان أن “هذه العملية تندرج ضمن الاستراتيجية المسطرة من طرف وزارة الدفاع الوطني مع مختلف الهيئات العمومية والمؤسسات الاقتصادية والهادفة لتفعيل الصناعة الوطنية بمنتجات ذات جودة ونوعية بمواصفات عالمية”.