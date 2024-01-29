صناعة: عون يأمر بضرورة التنسيق بين فروع مجمع “إيميتال”

أسدى وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، توجيهات لمسؤولي مجمع الحديد والصلب “إيميتال”، تقضي بضرورة التنسيق بين فروع المجمع والحرص على مواكبة التطورات.

وأفاد بيان للوزارة، أن الأوامر جاءت خلال لقاء جمع عون بمسؤولي المجمع، جرى الأحد، والذي يدخل في إطار تقييم وضعية المجمعات الصناعية العمومية.

وخصص الاجتماع للتطرق لمخطط عمل سنة 2024 لكل فرع وكذا المشاكل التي تعيق نشاطها، واستمع الوزير إلى مختلف الشروحات والعروض المقدمة من قبل الرؤساء المدراء العامون للفروع التابعة للمجمع.

وبالمناسبة، أكد عون على “ضرورة التنسيق بين الفروع أكثر لتظافر الجهود وإيجاد الحلول المناسبة من أجل النهوض بهذا القطاع”، مشددا على “ضرورة اعتماد عقود النجاعة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة”.

كما أسدى الوزير عدة توجيهات، على غرار ضرورة احترام آجال تسليم المشاريع مع التركيز أكثر على نسبة المردودية، الحرص على تخفيض التكاليف والعمل بعقلانية والتقليل من التبذير خاصة في بعض الفروع وكذا الحرص على مواكبة التطورات في مختلف المجالات، يقول البيان.

وأكد الوزير عون أن دائرته الوزارية “تعمل على مرافقة جميع هذه المجمعات العمومية بمختلف فروعها ومتابعة جميع المشاكل لإيجاد الحلول المناسبة، في أقرب وقت ممكن، وفق ما تسمح به القوانين، لجعل سنة 2024 سنة صناعية بامتياز، للرقي بالاقتصاد الوطني، تجسيدا وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”