صناعة واستيراد السيارات: الوزارة تطلق الأرضية الرقمية لإيداع الملفات

تم، اليوم الإثنين، إطلاق المنصة الرقمية المخصصة لإيداع ملفات الوكلاء الراغبين في ممارسة نشاطي تصنيع واستيراد السيارات.

وأعلنت وزارة الصناعة عبر موقعها الرسمي، الإثنين، عن تعيين أعضاء اللجنتين التقنيتين المكلفتين بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا تصنيع المركبات.

ودعت الوزارة المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة النشاطين السابق ذكرهما، بالتسجيل في المنصة الرقمية التي تم إطلاقها ابتداء من الإثنين، وذلك لإيداع طلباتهم عبر الرابط التالي: https://dispositifs.industrie.gov.dz

استيراد السيارات: موعد دخول أول مركبة

وفي 23 نوفمبر 2022، كشف المدير العام لتطوير الصناعة بوزارة الصناعة سالم أحمد زايد، عن تقديم قرابة 120 وكيلا من أجل استيراد السيارات وتصنيعها ملفاتهم، للدراسة والموافقة، متوقعا دخول أول مركبة مستوردة السوق خلال الثلاثي الأول من عام 2023.

وأكد سالم في تصريحات للإذاعة الجزائرية، أن هذه الملفات قيد الدراسة حاليا على مستوى الوزارة.

وحسب نفس المتحدث، فإن دخول سيارات جديدة إلى السوق، سيؤدي حتما إلى رجوع الأسعار إلى مستواها المعهود.

وشدد على أن إعلان إعادة فتح استيراد المركبات، سواء فئة أقل من 3 سنوات، أو المركبات الجديدة وكذا التصنيع، ساهم بشكل كبير في تراجع الأسعار.

وأوضح أن تتفاوض السلطات الجزائرية مع أغلب علامات السيارات التي أبدت رغبتها في دخول السوق الوطنية من خلال مجال التصنيع.

وحسب المدير العام لتطوير الصناعة سالم أحمد زايد، فإن الجزائر في مرحلة المفاوضات والتي لا يمكن الكشف عن تفاصيلها في الوقت الراهن.

غير أن المتحدث دعا إلى اغتنام الفرصة لاستيعاب العلامات في مجال التصنيع خصوصا وأن كل العلامات مهتمة بالسوق الجزائرية، حسبه.

وعن الإعلان عن نتائج المفاوضات، أوضح “ضيف الصباح” أنها لن تكون قبل ايداع الملفات على مستوى اللَجان.

وفي السياق ذاته، أشار المتحدث ذاته إلى أن السلطات العمومية قررت أن تكون المفاوضات والمناقشات مع المجموعة ككل وعلى جميع العلامات وهذا من أجل المردودية في المنتوج والسماح بتحقيق نسب الانتاج المتفق عليها.

وفي رده على سؤال حول امكانية دخول علامة بيجو إلى السوق الجزائرية، قال سالم أحمد زايد أن دخول علامة فيات لا يمنع دخول بيجو لكون العلامتين ينتميين إلى نفس المجموعة.

وأوضح زايد أحمد أن السوق العالمية تحتوي على 18 مجموعة وكل مجموعة تظم ما بين 10 و20 علامة، وبالتالي لا يمكن التفاوض على علامة واحدة وبامكان السلطات أن تختار علامة أو 2 من المجموعة.

وحول نسب الإدماج التي فُرضت على هذا النشاط، أكد المسؤول أنه قد تم دراستها مع مكاتب الخبرات انطلاقا من مبدأ التصنيع الحقيقي والفعلي.

وحسب المتحدث فإن الادماج حاليا يتم بطريقة تقنية، عكس ما كان معمول به سابقا أين كانت نسب الادماج تحسب عنطريق عناصر وعوامل مالية وهو ما يكون فيه تلاعب.

وفي هذا الصدد، نوه ضيف الصباح إلى أن الفوائد التي كانت موجودة سابقا كالقيمة المضافة والجمركية، لايمكن أن يستفيد منها المصنع حاليا إلا بتحقيقه نسبة 30 بالمئة من الادماج.