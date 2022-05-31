صندوق استثمار مشترك بين الجزائر وتونس لتمويل المؤسسات المصغرة

اتفق الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات مع وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية على استحداث صندوق استثمار مشترك لتمويل المؤسسات المصغرة.

وجاء الاتفاق خلال استقبال نسيم ضيافات الاثنين لوزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، نائلة نويرة القنجي، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان للوزارة فقد تم عقد جلسة عمل بهدف تباحث سبل تنفيذ مذكرة التفاهم والتعاون التي تجمع الجزائر وتونس في مجال المؤسسات المصغرة والمقاولاتية، والتي تم التوقيع عليها خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى تونس شهر ديسمبر الماضي.

وخلال هذه اللقاء “تم الاتفاق على مشروع استحداث صندوق استثمار مشترك لتمويل المؤسسات المصغرة بين البلدين، كما تم الاتفاق على برنامج عمل سنوي مشترك، سيسمح بتنفيذ مختلف محاور التعاون في مجال المؤسسات المصغرة والمتعلقة أساسا بتبادل التجارب والخبرات ومرافقة الشباب حاملي المشاريع في المناطق الحدودية للبلدين من خلال مشاريع مشتركة, بالإضافة إلى تنظيم تظاهرات ونشاطات اقتصادية في مجال المقاولاتية”.

كما أكد ضيافات، خلال هذا اللقاء “الاستعداد التام للقطاع لتعزيز الشراكة والتعاون بين الجزائر وتونس، وهو ما سيعزز حتما التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين”.

بدورها، قالت الوزيرة التونسية إن اللقاء سمح بتبادل الأفكار والبحث عن آليات لدعم شباب البلدين في المناطق الحدودية من أجل توفير مناصب عمل من خلال تطوير وإطلاق مشاريع وبرامج مشتركة في الجزائر وتونس، يضيف البيان.