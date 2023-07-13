صندوق الاستثمارات السعودي يخطط لشراء ناد أوروبي كبير

يدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي، شراء نادي كرة قدم كبير في أوروبا، بعد استحواذه من قبل على نادي نيوكاسل الإنجليزي.

وأفادت وكالة “بلومبرغ” إن الصندوق يفاضل حاليا من أجل شراء ناد جديد في أوروبا بعد استحواذه من قبل على نيوكاسل.

وأضافت: “قال شخص مطلع على الأمر إن الملاك السعوديين لنادي نيوكاسل يونايتد، يفكرون في شراء ناد كبير آخر في أوروبا، حيث تستعد المملكة لمزيد من الإنفاق الكبير في مجال الرياضة”.

كما أشارت إلى أن صندوق الاستثمارات في المملكة العربية السعودية تحوّل مؤخرا من مجرد التفكير في شراء أندية صغيرة، إلى احتمال شراء فريق آخر من الكبار في أوروبا.

ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أنه سيسمح لمجموعة من الأندية التي لها نفس المالك بالتنافس عبر مسابقات النخبة.