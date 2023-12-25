صندوق الاستثمارات السعودي يخطط للاستحواذ على ميلان

أفاد تقرير صحفي إيطالي أن صندوقا استثماريا عربيا مرتبطا بصندوق الاستثمارات العامة السعودي، يخطط لشراء نادي ميلان.

وقالت صحيفة ” لا ريبوبليكا ” الإيطالية، أن الصندوق يسعى لشراء 100% من أسهم النادي، مما يعني سيطرته الكاملة عليه.

وتريد السعودية دفع القرض الذي حصل عليه جيري كاردينالي، مالك ميلان ورئيس مجموعة ريد بيرد، من صندوق إليوت.

صحيفة “LA Repubblica”: صندوق الاستثمارات العامة السعودي يقترب من الإستحواذ الكامل على نادي ميلان الإيطالي pic.twitter.com/R2mp57D9JF — The Saudi Post (@TheSaudi_post) December 24, 2023

وأضافت الصحيفة أن قيمة القرض تبلغ 550 مليون يورو بالإضافة إلى سعر الفائدة، وسوف تدفع السعودية هذه الأموال إلى إليوت، ما سيسمح لهم ببيع حصة مجموعة ريد بيرد.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن شراء ميلان سوف تكلف السعودية 1.5 مليار يورو إجمالي.