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رياضة

صندوق الاستثمارات السعودي يخطط للاستحواذ على ميلان

عمر سلامي
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صندوق الاستثمارات السعودي يخطط للاستحواذ على ميلان
أرشيف
لاعبو نادي ميلان

أفاد تقرير صحفي إيطالي أن صندوقا استثماريا عربيا مرتبطا بصندوق الاستثمارات العامة السعودي، يخطط لشراء نادي ميلان.
وقالت صحيفة ” لا ريبوبليكا ” الإيطالية، أن الصندوق يسعى لشراء 100% من أسهم النادي، مما يعني سيطرته الكاملة عليه.

وتريد السعودية دفع القرض الذي حصل عليه جيري كاردينالي، مالك ميلان ورئيس مجموعة ريد بيرد، من صندوق إليوت.

وأضافت الصحيفة أن قيمة القرض تبلغ 550 مليون يورو بالإضافة إلى سعر الفائدة، وسوف تدفع السعودية هذه الأموال إلى إليوت، ما سيسمح لهم ببيع حصة مجموعة ريد بيرد.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن شراء ميلان سوف تكلف السعودية 1.5 مليار يورو إجمالي.

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