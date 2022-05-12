صندوق التقاعد: منصة رقمية للاطلاع على المخلفات والزيادات في المعاشات

أطلق الصندوق الوطني للتقاعد منصة رقمية تسمح لكل المتقاعدين من الاطلاع على مبلغ مخلفات التثمين لسنة 2021 وقيمة الزيادات في المعاشات والمنح لسنة 2022.

وجاء في بيان أصدره الصندوق “أن المنصة متوفرة عبر الرابط https://reval.cnr.dz/ أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريع qr-code الموجود في الصورة”.

كما يمكن للمتقاعدين الولوج إلى المنصة الرقمية عبر الموقع الالكتروني للصندوق www.cnr.dz .

وتم التذكير في هذا السياق بأنه سيتم صب الزيادات في المنح والمعاشات بعنوان سنتي 2021 و 2022، بداية من يوم الأحد القادم حسب الرزنامة المعتادة من 15 إلى 26 من كل شهر.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أسدى خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 10 أبريل الفارط، تعليمات برفع منح التقاعد بإدراج زيادات تتراوح ما بين 2 و 10 بالمائة تبعا لقيمة المعاشات.

بالتفاصيل.. هذا تاريخ صب منح ومعاشات المتقاعدين باحتساب الزيادات

أعلن الصندوق الوطني للتقاعد للجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، عن موعد بداية صب منح ومعاشات المتقاعدين باحتساب الزيادات بعنوان سنتي 2021 و2022.

وجاء بيان للصندوق “بداية من يوم 15 ماي 2022 سيتم صب منح ومعاشات المتقاعدين باحتساب الزيادات بعنوان سنتي 2021 و2022، التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.

وتابع البيان “المنح سيتم دفعها حسب الرزنامة المعتادة لصب المنح والمعاشات أي من 15 إلى 26 من كل شهر”.

بالمقابل سيتلقى المتقاعدون رسالة نصية قصيرة SMS تتضمن مبلغ مخلفات التثمين لسنة 2021 وقيمة التثمين السنوي الخاص بعنوان سنة 2022،وهذا لتجنيبهم عناء التنقل للوكالات المحلية من أجل الإستفسار على قيمة الزيادات.