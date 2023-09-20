صندوق التقاعد يطلق خدمة “تذكرتي” وهذه مميزاتها

أطلق الصندوق الوطني للتقاعد خدمة “تذكرتي” تسمح لمستخدمي تطبيق الهاتف المحمول “تقاعدي” من استخراج تذكرة إلكترونية عن بعد.

وأفاد الصندوق في منشور له على صفحته الرسمية عبر فيسوك أن هذه الخدمة تسمح بمعرفة :

1- رقم التذكرة.

2- عدد المرتفقين قيد الانتظار.

3- عدد المرتفقين الذين تمت خدمتهم.

كما أوضح الصندوق أنه يمكن التعرف أيضا على المميزات الجديدة التي تم إدراجها في التحديث الأخير للتطبيق عبر قناة الصندوق على تلغرام

كما يمكن اكتشاف المميزات الجديدة المتوفرة في التحديث الأخير لتطبيق الهاتف المحمول تقاعدي من خلال مسح رمز الاستجابة السريع الموجود في الصورة.