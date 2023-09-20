-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

صندوق التقاعد يطلق خدمة “تذكرتي” وهذه مميزاتها

الشروق أونلاين
  • 1094
  • 0
صندوق التقاعد يطلق خدمة “تذكرتي” وهذه مميزاتها

أطلق الصندوق الوطني للتقاعد خدمة “تذكرتي” تسمح لمستخدمي تطبيق الهاتف المحمول “تقاعدي” من استخراج تذكرة إلكترونية عن بعد.

وأفاد الصندوق في منشور له على صفحته الرسمية عبر فيسوك أن هذه الخدمة تسمح بمعرفة :

 1- رقم التذكرة.

2- عدد المرتفقين قيد الانتظار.

3- عدد المرتفقين الذين تمت خدمتهم.

كما أوضح الصندوق أنه يمكن التعرف أيضا على المميزات الجديدة التي تم إدراجها في التحديث الأخير للتطبيق عبر قناة الصندوق على تلغرام

كما يمكن اكتشاف المميزات الجديدة المتوفرة في التحديث الأخير لتطبيق الهاتف المحمول تقاعدي من خلال مسح رمز الاستجابة السريع الموجود في الصورة.

مقالات ذات صلة
التربية المرورية ستسهم في إنشاء جيل مثقف مروريا

التربية المرورية ستسهم في إنشاء جيل مثقف مروريا

عودة المدرسة

عودة المدرسة

الدبلوماسية الجزائرية تحظى باحترام المجتمع الدولي

الدبلوماسية الجزائرية تحظى باحترام المجتمع الدولي

ترامواي العاصمة متوقف بين هذه المحطات

ترامواي العاصمة متوقف بين هذه المحطات

تخفيض عقوبة الوزير براقي إلى 7 سنوات حبسًا

تخفيض عقوبة الوزير براقي إلى 7 سنوات حبسًا

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد