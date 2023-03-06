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الجزائر

صندوق التقاعد يعلن عن زرنامة جديدة لصب المعاشات بالزيادات

الشروق أونلاين
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صندوق التقاعد يعلن عن زرنامة جديدة لصب المعاشات بالزيادات
أرشيف

كشف الصندوق الوطني للتقاعد عن رزنامة استثنائية لصب المعاشات بالزيادات الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قبل شهر رمضان.

وأوضح الصندوق أنه سيتم تسبيق  موعد صب منح ومعاشات التقاعد بالزيادات الأخيرة، بصفة استثنائية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 2023.

وسيكون صب المعاشات والمنح يوم 18 مارس بدلا من 22/21 من كل شهر، وبتاريخ 19 مارس بدلا من 24/23 من كل شهر، و20 مارس بدلا من 26/25 من كل شهر.

أما بالنسبة للذين تصب معاشاتهم أيام 15، 16، 17، 18 ،19، 20، فتبقى بدون تغيير. حسب ما أكده الصندوق.

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