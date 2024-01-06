صندوق التقاعد يوفر خدمات عن بعد لإعفاء منتسبيه من التنقل

تحصل على وسم جودة الاستقبال.. عبدلي:

تسلم الصندوق الوطني للتقاعد، السبت، وسم جودة الاستقبال “في خدمتكم”، الممنوح من طرف المعهد الجزائري للتقييس.

وجرت مراسم تسليم هذا الوسم في لقاء نظم بمقر الصندوق، بحضور رئيس الديوان بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مقداد ثابت، ممثلا لوزير القطاع، فيصل بن طالب، إلى جانب المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، جعفر عبدلي والمدير العام للمعهد الجزائري للتقييس، جمال حالس.

وخلال هذا اللقاء، تسلمت 18 وكالة محلية تابعة للصندوق الوطني للتقاعد وسم جودة الاستقبال كآخر دفعة من الوكالات المحلية التي تسلمت هذا الوسم نظير التزامها بالمعايير المنصوص عليها في المرجع الجزائري لجودة الاستقبال.

وفي كلمة له، أكد ثابت أن “التكفل بانشغالات واهتمامات المواطن يوجد في صلب أولويات السلطات العمومية من خلال برنامج الحكومة، وذلك تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية”.

وأضاف أن تسلم وكالات الصندوق الوطني للتقاعد وسم جودة الاستقبال يأتي في مسعى “تبسيط إجراءات الخدمة العمومية لفائدة المواطنين عموما والمتقاعدين على وجه الخصوص”، مبرزا جهود القطاع في هذا المجال، لاسيما من خلال عصرنة ورقمنة المرفق العمومي لضمان “خدمة نوعية”.

من جهته، أكد عبدلي أن الغاية المنشودة من تبني نظام الجودة “في خدمتكم” على مستوى الصندوق يكمن في توفير “أحسن الظروف من حيث الاستقبال، الإصغاء، معالجة العرائض وكذا تمكين المتقاعدين بصفة خاصة من الاستفادة من خدمات عن بعد تعفيهم من عناء التنقل”.

وأشار إلى التدابير التي اتخذها الصندوق، على غرار التكوين، لضمان معايير جودة الاستقبال، علاوة على التقنيات الحديثة المستعملة لتحسين الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن وتبسيط الإجراءات الإدارية، مضيفا أن التكفل بالمتقاعدين ومرتفقي الصندوق يعد “أولوية” ضمن الاستراتيجية المعتمدة من طرف الصندوق.

بدوره، نوه حالس بالجهود المبذولة من قبل الصندوق الوطني للتقاعد في مجال جودة الاستقبال، مبرزا أن علامة جودة الاستقبال “في خدمتكم” تمنح بعد “الإيفاء بالالتزامات المتعلقة بشروط الاستقبال”.