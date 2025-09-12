صندوق الجزائر لتمويل المؤسسات الإفريقية الناشئة بعيون الخبراء

يشكل تجسيدا ملموسا لدعم الابتكار وريادة الأعمال في القارة

أكد خبراء اقتصاديون أن قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإطلاق صندوق استثماري لتمويل المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر في إفريقيا، يشكل تجسيدا ملموسا للاهتمام الذي يوليه لدعم الابتكار وريادة الأعمال في القارة، ومبادرة استراتيجية تكرس الدور الرائد للجزائر في المشهد الاقتصادي الإفريقي.

وفي هذا الإطار، أكد الخبير عبد القادر سليماني، في تصريح لـ”وأج” أن هذه المبادرة تحمل “دلالة قوية على الأهمية القصوى التي يوليها رئيس الجمهورية للشباب الإفريقي واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة كرافعة قوية لتنويع الاقتصاد الجزائري والقاري”، كما أنها “آلية استراتيجية لتمكين الشباب من دخول عالم المقاولاتية وريادة الأعمال”.

ويعكس إطلاق هذا الصندوق “ريادة الجزائر على مستوى القارة ووعيها الكبير بأهمية الابتكار ودوره في تعزيز اندماج الاقتصاد الإفريقي، لاسيما في ظل الثورة المعرفية والاقتصادية التي يشهدها العالم والتي تعتمد أساسا على الخدمات الرقمية”، يضيف الخبير الذي ذكر بالهدف المسطر من قبل رئيس الجمهورية وهو بلوغ 20 ألف مؤسسة ناشئة في البلاد بغضون 2029.

من جهته، أكد الخبير إسحاق خرشي، في تصريح لـ”واج”، أن هذا القرار يشكل “خطوة تاريخية، تدعم بها الجزائر بشكل ملموس ومباشر الشباب الإفريقي واقتصاديات القارة”، وهو يجسد بوضوح رؤية رئيس الجمهورية التي تجعل من الشباب في صميم الاهتمامات بالنظر لدورهم المحوري في التنمية.

كما يشكل هذا الصندوق -حسبه- أداة عملية تساعد الشباب الإفريقي على المساهمة بفعالية في التحول الاقتصادي المنشود في القارة، من اقتصاد قائم على تصدير المواد الخام إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وسيكون الصندوق أيضا منصة لربط الطاقات الشبابية الإفريقية بمنظومة الابتكار في الجزائر، وهو الأمر الذي سيجعل من البلاد بوابة انطلاق حقيقية للمبتكرين الأفارقة نحو العالم.

وأضاف بأن وضع هذه الآلية التمويلية على مستوى الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي والتضامن والتنمية يبرز أن الجزائر لا تنظر لهذا الصندوق كوسيلة تمويلية فحسب، بل كأداة ذات بعد دبلوماسي واقتصادي تعكس رؤية شاملة تجعل من الابتكار رافعة للنهضة الإفريقية، يضيف خرشي.

وينتظر أن تكون قطاعات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي الأكثر استفادة من تمويلات هذا الصندوق مستقبلا، بالنظر إلى قدرتها على إحداث قفزة نوعية بأقل التكاليف، إلى جانب قطاعات أخرى على غرار الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر الذي بإمكانهما المساهمة بشكل مباشر في انتقال طاقوي ذكي ومبتكر للجزائر وإفريقيا ككل، حسب الخبير ذاته.

وكان وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، قد أعلن الأربعاء خلال فعاليات اليوم السابع والأخير من معرض التجارة البينية الافريقية 2025، عن قرار رئيس الجمهورية، بإطلاق هذا الصندوق على مستوى الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي والتضامن والتنمية، والذي بموجبه سيتم الشروع حالا في العمل مع 30 مؤسسة شاركت في المعرض الذي احتضنته الجزائر بين 4 و10 سبتمبر الجاري من أجل مرافقتها وتمويلها.